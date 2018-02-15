鼓勵僑民努力圓中國夢 羅林泉總領事向西北領區華僑拜年

（本報訊）中華人民共和國駐三藩市總領事館羅林泉總領事在金犬新春之際特別向豁下領區的華僑華人送上新年賀詞，代表總事館全體同仁，向大家致以節日祝福。

羅林泉總領事表示，回首剛剛過去的二Ｏ一七年，中國成功召開了中國共產黨第十九次全國代表大會，習近平主席展開建設世界強國的宏偉畫卷，引領中國走進新時代。中國發展建設取得了日新月異的成績，中美關係保持了穩定發展的積極勢頭，中國同領區友好交往成果豐碩。羅林泉總領事與大家一起見證了新時代的到來，每個人都感受到了祖國富強帶來的溫暖和榮光。

一路走來，領區和中國友好往來和合作交流穩中有進，關係蒸蒸日上，這離不開各位華僑華人朋友們的傾力支持和默默奉獻。中一為中國發展添磚加瓦，為中美友好合作鋪路搭橋，為捍衛民族核心利益奔走呼號，為中華文化海外傳承辛勤耕耘，發揮了特殊而重要的作用。在此，羅林泉總領事謹代表中華人民共和國駐三藩市總領事館，對大家的赤子之心和家國情懷，表示最衷心的感謝和最崇高的敬意。同時，羅林泉總領事期待領區僑胞繼續積極參與祖（籍）國的發展進程，為中美關係健康穩定發展、為中華民族的偉大復興做出新貢獻，譜寫新篇章！

新時代孕育新氣象，新使命呼喚新作為。二Ｏ一八年是全面貫徹中共十九大精神的開局之年，是中國改革開放四十週年，也是中美關係承上啟下的重要一年。中國駐三藩市總領館將以「四個自信」，全面貫徹十九大精神，一如既往地為大家提供力所能及的支援和服務，與領區廣大華僑華人朋友們共同努力，同圓中國夢。