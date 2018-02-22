美國的校園究竟發生什麼事？在不足兩個月內全國已發生了十八宗大小不一的校園槍擊案，遠比恐怖襲擊還要來得多來得狠。遺憾的是連川普總統也避而不談，裝看不見，又一次證明美國的槍械管制漏洞實在是無藥可救了。但大家總要也想辦法，解決這股血腥風氣，不要讓它繼續在校園蔓延。

一直以來學校都是孩童成長的樂園，以往最常見的校園暴力最多也祗是學生打架，誰能料到殺戮戰場今日也搬到學校去。學生成為冷血殺手，做出自導自演及自以為是的所謂轟烈英雄行為。

這種心術不正走了歪路的思維應該及時制止，救救走入歧途孩子不光是學校與家長的責任，每一個市民都有義務出一分力，將這群歪倒的幼苗扶正，這樣才能減少遺害未來，才能令社會安寧與和平。

目前雖然誰也提不出一個完善的解決校園安全方案，但集思廣益，祗要堅持不放棄不消極，問題總會逐步改善。自從佛州校園槍殺發生後，社會各界較以往強烈，各界都出現了很大的迴響，學生們也發聲，自發性站出來談論自救的方法，因為這是他們切身問題，誰也不想明天會否自己成為不幸事件的主角。家長也叫喊政府要負責，不要讓這些校園悲劇再發生。凡此等等都是正視問題的良好開始。

預防勝於治療，校園槍殺風氣不可長。全國校園此時應該要更緊密地跟進，為學生繼續做思想輔導工作，為校園安全再添力。