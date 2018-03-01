如何用中國人的方式 活到百歲高齡

靜雯博客

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我稱呼她是大同媽媽，她最近慶祝了100歲的生日。在派對上她充滿朝氣並保持警覺，能認出周圍的每個親人，包括40多位孫輩和曾孫輩。

陳雷瑞貞是華埠第一家中餐館大同飯店老闆Harry和Tommy的母親。她令人印象深刻的是韌性和能力，她的長壽照亮了許多人生的課題。

儘管她有些健忘的狀況，但能記得在派對上迎接她的人，以及那些在聚會上沒有向她打招呼的親人。

「你看不到我，但我看到了你。」她告訴家人。

「你是怎麼知道的？」一個孩子問。

「我的心知道。」她回答。

大同媽媽的長壽不符合美國的健康規則。她不會去計算每天吃的卡路里量、不會跑步半個小時像某個網站貼出的長壽秘訣，她不避脂肪或糖。事實上，出於正當的原因尤其是工作上的原因，她經常吃含脂肪的食物特別是豬肉。減肥從未成為她生活方式的一部份，她的胃口從不受限制。她沒有像許多健康雜誌建議去保持年輕的特殊愛好。如果打麻將被認為是一種嗜好，那她打得也不夠多，工作倒是她大部份成人後生活的主要過程。

那麼是什麼促成了她的長壽？

Harry說媽媽很努力工作。「華人移民會抱怨現在工作有多辛苦。這與我母親時代的工作方式並不相近。她在凌晨4點或5點醒來，是第一個抵達大同飯店準備像蝦餃（中國蝦球）、燒麥（中國餃子）和白糖糕等食物的人。」

在20世紀60年代後期經營中國餐館並不容易，因為沒有大型的亞洲超市提供正宗的食材。她赤手空拳從頭開始做一切的食序。例如，買來的米粉不合用，於是她用傳統的石磨機研磨大米，然後與水混合製成年糕，這個過程是非常耗時耗力的。

直接從餐館買中國燒烤的顧客是很難知道燒烤的工作量和工序量。媽媽是廚師兼屠夫，她能剖開整隻豬，切開肚皮或排骨部份作成燒烤；切斷大骨、豬腳和肌腱用它們來熬湯，把豬頸肉切片來炒菜，她會善用整隻豬每一部份，發揮豬的每一個部份達到做菜時充份使用的目的而絕不浪費。她為大家津津樂道的事是她拿著一把大菜刀，獨自切開一頭重達35至50磅重的豬，這是咱們家的傳奇故事。Harry說：「老媽在一天內可以完成很多人的工作，她手腳又快又俐落。」

孩子和孫子們跟隨著她的腳步，難怪他們也可以在有80年歷史家族經營的餐廳中一心多用、一個人可以做帶位、洗碗盤和調酒等各項工作。

不僅如此老媽還教Harry作鹹飽、米餅、腸粉等食品。

大同媽媽的女兒Laura Wong表示，媽媽胃口很好。在她的生日聚會上不會拒絕孫子或照顧她的護理人員盛來的食物。

那麼大同媽媽的個性如何？

「永遠活潑充滿活力、精力活躍、喜歡社交，容易和別人相處，她過去像個男孩般還去划船。」在她這一代的人並不常見有這樣的個性，長孫稱讚她是超好的甜心祖母。

Laura說媽媽喜歡大聲說話，喜歡和人相處交談，稱讚媽媽總是照顧家人。大同媽媽生在中國的台山，在她移民到美國之前也曾在香港住過。

以下是一系列我認為有助於大同媽媽長壽的因素。這是否意味著如果讀者們也複製大同媽媽的生活方式，也會活到100歲？那麼請看下列各項，這些對你是有好處的：

1. 身體活躍。大同媽媽大部份的生涯都在廚房裡勤奮工作，不喜歡坐著總是不停的勞動。工作成了她的愛好，紀律是她的信念。她從不抱怨工作太多或太難，她只是去做直到70歲才退休。研究證明我們的身體喜歡日常活動尤其是體力活動。

2. 補酒。女兒Laura說，媽媽還用葡萄酒浸泡一些營養豐富的食物如用雞肉和人參，這些是中國人的傳統認為能夠改善健康和精力，這與西方喝紅葡萄酒的理論相似。

3. 老火湯。這是另一項中國傳統，通過長時間將雞肉、豬肉、四味、蓮藕等食材煮成老火湯會增強健康。大同媽媽每天都喝很多這類的湯來加強她的精力和骨骼。

4. 樂觀態度。據女兒說媽媽有趣又樂觀，她很愛笑。

5 . 獨立。過去女性被限制依靠男性，大同媽媽無視自己獨立為畏途，在開餐館時訓練自己解決所有挑戰和問題。她教自己如何在沒有得到別人幫助的情況下生存，這種獨立精神給了她一種滿足感和快樂感。

6. 永不放棄。她經歷了很多重大障礙，學到的是永不放棄的意義和能力。因此，她的身體和情緒都很強大。

7. 家人很重要。研究發現老年人不應和社會隔離，這點是至關重要的，與人交往是長壽的關鍵。大同媽媽通過照顧她的家人和企業樹立了榜樣。她被所有的孫輩鍾愛，她們用輪椅把她從養老院帶到餐廳慶祝生日，她喜歡他們的擁抱和關注。

8. 好的遺傳基因（DNA）。Harry回憶媽媽的父母也活到了80到90歲，這是相當不尋常的，因為在19世紀後半葉出生在中國的人的預期壽命，通常在60到70歲之間。不是每個人都有幸擁有長壽的父母並繼承了好的遺傳基因。

人生的未來很難預測，也許可堅持Atul Gawande博士的建議。他的著作《凝視死亡——Being Mortal》告訴讀者擁有美好的生活，遠比擁有長壽更有意義，指的不是你擁有的年數而是生活的質量。如何享有最好的生活和有目標的人生，完全取決於你自己的觀念和作法。我們無法逃避衰老和死亡，所以開始讓自己每一天以歡樂、和平和愛來生活，即使在面臨逆境時也要點數著祝福，那麼祝福總是會遲早出現的。