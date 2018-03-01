川普教師持槍政策惹爭議 英斯利：少發推特，多聽民聲

（本報訊） 佛州（Florida）帕克蘭校園槍擊案奪走17條人命，槍枝管控議題再度成為全美關注焦點，但美國總統川普卻提出讓教師帶槍上課的建議，而他26日在白宮與約40名州長會面，再度提及此策略，還說美國全國步槍協會與他們站在同一邊，並稱會加強購槍者的背景審查，不過華盛頓州長英斯利當場反擊川普：「少發推特，多聽民聲。」

英斯利說：「我知道你要讓我們的教師攜槍，但我……」川普直接打斷英斯利發言，「不不不，不是你們的教師，而是一小部分善用槍枝的教師，且非常了解如何用槍」，並稱校園「禁槍區」等於是「歡迎問題人士」進入傷害孩童，倘若教師有槍，「就不會有任何（槍擊）問題，因為他們（問題人士）絕不會到校園，這樣就絕不會有問題」。

英斯利則回應：「我有傾聽受影響的人的心聲，有生物老師告訴我，他們不希望這種事情發生；小學1年級教師告訴我，他們不想成為帶槍小學老師；執法人員也告訴我，他們不想訓練教師用槍，因為正規訓練要耗時6個月……我建議你少發點推文，多聽聽民聲，讓我們把這議題（教師帶槍）拿下談判桌，然後繼續向前。」川普則以不少州已准予教師帶槍到校上課，反駁英斯利的要求。

英斯利告訴川普，立法者應該傾聽教師們的心聲，而不是聽從擁槍者的要求，「教育家就是負責教育，他們不應該被迫帶槍到小學1年級的教室」。對於英斯利刺耳的言論，川普並沒有做出回應，他僅雙手交叉放在胸前，等待英斯利結束講話。