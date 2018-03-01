很多人在節日或高興或不高興時會衝動購物，但事後發覺根本是不需要，那麼退貨或許是很多人處理的方法。在美國退貨是種習慣，但在亞洲許多店家，則規定商品出門是概不退貨的。

當然在美國不是所有商家的退貨政策都相同，顧客需核查退貨政策，包括退貨期限。一些商家規定買貨15天內才能退貨，有些根本不讓退貨，有些期限則在30天以上。但要注意退還的商品狀況，一些商家不接受已開箱的商品，有些商家無論貨物處於何種狀況都接受退貨，還有些商家只接受有缺陷的商品退貨。

同時許多零售店及百貨公司都有價格調整政策規定，在購物10-14天內若發現同款商品以更低價格銷售，可要求退差價，但清倉商品和促銷折扣商品不享有此優惠。

如果怕麻煩，不妨考慮轉送禮物，約50%的美國人對轉送禮物持開放態度，而最可能收到此類禮物者是同事。禮卡是最受歡迎的轉送禮物，一些零售商甚至讓你換一張沒有聖誕裝飾的新禮卡，以便在節日後轉送或轉售。很多時候轉售禮卡，可拿回高達90%的金額。

以下是一些大眾常去光顧的商家，讀者可以參考本文的內容做退貨的處理，但在此提醒或許政策會改變，所以在退貨前最好上網查明清楚。

● Costco：根據消費者的Costco帳戶來追蹤購物紀錄，所以退貨無需收據，只需要在電腦上查詢一下你的購買歷史，就允許退貨。而且Costco允許顧客在產品生命周期的任何時間點上退貨，只除電子產品—必需在90天內。有消費者在購買一台Keurig牌咖啡機後一年，沒收據也退了貨。

● Home Depot：到這家店退貨，沒收據的話，也不是完全沒可能。Home Depot網站關於退貨政策有這麼一句：「無有效收據，或收據過期，可允許換貨，或以店家信用額（store credit）或商務帳戶（Home Depot Commercial Account）的方式退款，款額以最低廣告價格為準。」

● Kohl’s：沒有收據？沒關係。Kohl’s還是能允許換貨，返給商品信用額（merchandise credit）或企業退款（corporate refund）。只是也有一些消費者抱怨退款拖拖拉拉，需要打電話給客服去催。

● Lowe’s：Lowe’s站表示：「在多數情況下可以通過付款信用卡、支票帳戶號碼、MyLowe’s卡或消費者電話號碼，再生一張收據。」如果收據沒法再生成，Lowe’s則保留只返以店家積點的權利。

● Macy’s：沒收據退貨給梅西，店家「會發一張快樂退款（Happy Returns）禮品卡，卡值相當於過去180天內該商品的最低銷售價。」如果你在網上購物，沒收據，訂單確認郵件也可算是憑據。

● Office Depot：沒收據在這家退貨可以是可以，但也有一些條件。首先，需要出示有效ID，但無收據的科技產品不能退貨。根據店家網站規定， 其餘商品在無收據的情況下退貨， 則「若是在店家電腦系統裡的有效商品，店家會返以Office Depot或OfficeMax的商品卡（Merchandise Card），卡值相當於過去90天內相關商品最低零售價。」如果價值低於10元則以現金返還。

● ROSS Dress for Less：這家店的衣服不貴，較受老百姓歡迎。在ROSS沒收據退貨也可以做到。只要出示有效ID，而且該商品被退款系統認可，就能拿到店家信用額，或以該商品現售價等值換貨。要注意的是盡快退換，因為ROSS店裡的衣服降價很快。

● Target：Target總有本事查找顧客的購物紀錄，所以有沒有收據不是最要緊。如果這件商品是禮物，而顧客沒有收據則能拿店家信用額。值得注意的是Target網站上也有一條免責聲明：「開包裝，有損壞，沒有裝箱單或收據的商品，可能拒絕退換貨。」這是為了防範那些可疑的退貨情況。也有消費者反映只收到購物價的部分退款。

● TJ Maxx：沒收據去這家店退貨不難，你可以拿到信用額，並且在實體店和網店都能用來購物。如果你要退一件網購商品，而且弄丟了裝箱單，顧客可以用訂單確認電郵做憑據。

● Walmart：沃爾瑪網站上有規定，沒收據退貨的話，三種選擇：25元以下商品返現金；25元以上商品返一張購物卡，卡值為購物價；也可以換等值商品。