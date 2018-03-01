總統專機造價過高 川普砍價簽成訂單

（本報訊）早在2016年12月，川普當選總統後便發推文，對波音總統專機「空軍一號」造價過高表示不滿，稱訂單價格超過40億美元，并揚言要「取消訂單」。

隨後川普便親自與波音總裁穆倫伯格（Dennis Muilenberg）會面協商，穆倫伯格當場許諾，將把最終訂單價格控制在40億美元以內。

白宮方面於本月27日宣佈，由於川普從中斡旋，終於與波音方面簽成兩架「空軍一號」飛機訂單，並獲得了巨大折扣。兩架飛機總價為39億美元，為納稅人節省了14億美元。

但事實上，此次達成優惠協議的主要原因是由於飛機原始買家破產。這兩架飛機原本買主為俄羅斯某航空公司，而由於這家航空公司的破產，原本已經被預定的飛機便需要另尋買家。川普此次購買的總統專機便是由已預售出去的兩架波音747噴氣機改裝而成的，因此獲得巨大折扣。但可以肯定的是，這兩架飛機從未離開過美國本土。

雖然在飛機訂單上砍了一大筆，但內飾裝置絕不讓步，僅在配備冰箱一項上就要花費2,400萬美元。由於總統專機要求特殊，飛機內需儲備一行人員一週的食物，因此需要超大容量冰箱。目前美國空軍已與波音簽訂了冰箱方面相關合約，波音公司不願就此交易發表評論，但預計冰箱的生產製作將在2019年完成。