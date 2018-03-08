西雅圖至孝篤親公所成立好友會 凝聚四方精英開啟傳統僑社新局面

（本報訊）西雅圖陳、胡、袁三姓宗親會至孝篤親公所日前在華埠康樂酒家舉行金犬春宴時，宣佈成立至孝篤親公所好友會，開創接受外姓與非華裔支持公所好友加入成為會員，共同以秉乘至孝篤親公所服務社區原則為本，為本地僑社賦予新動力。提昇及擴大與各社區的互動層面。

至孝篤親公所好友會創會會長區偉明表示，好友會的成立，獲得西雅圖公所陳求昌主席及全美至孝篤親公所的支持與鼓勵；西雅圖成為全美至孝篤公所第一個好友會的試金石，目標是集合好友會的新力量及公所的支持，與各界人士廣結善緣，維繋友誼，不光是為公所，更要為社會多盡綿力作出貢獻。

西雅圖至孝篤親公所好友會雖然剛成立，但已得到金郡與西雅圖市政府的認同，金郡康士坦丁郡長與西雅圖鄧肯爾市長紛紛派代表到場恭賀及致送表揚狀，表示願共勉勵。代表三藩市中華人民共和國總領事館出席春宴的查立友副總領事、陳迪領事、華州參議員長谷川，眾議員山度仕、葛素玲及被譽為華裔好朋友的前華州副州長歐文等均感到好友會是一股正能量，期望該會在迎來八方好友及廣納更多的非華裔朋友的同時，能將華裔在海外的奮鬥歷史及新一代華裔的精神面貎，傳送到主流社會，實現共融共處共創繁榮的景象。

一直以來西雅圖傳統僑社的老化，很容易產生後繼無人的現象；部份規模比較小型的族親公所或堂因缺乏人力財力而最終要關閉。華埠的公所與堂都是早期華裔移民歷史的一部份，它反映了華僑的興盛、艱辛與心血，但卻因為傳承不了而消失於無聲無息中，實在令人婉惜。為了解決這個難題，各傳統僑社都費盡思量，希望能將這僅有的宗親文化保留下來。西雅圖雷、方、鄺三姓的遡源堂是第一個傳統宗親公所成立了遡源之友會，突破性地接受非三姓族親社區好友加入，藉此與更多外界友好交流，啟動了社區和諧一家親與蓬勃生氣。西雅圖至孝篤親公所將是本地第二個廣納賢士，更進一步公開接受非華裔人士加入轄下好友會的傳統僑社。作為好友會創會會長，區偉明雖然感到任重道遠，但肯定會全力以赴，以不負至孝篤親公所及支持者的期望。