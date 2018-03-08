Ichiro鈴木一朗 又回到西雅圖水手隊

（本報訊）日籍棒球老將與傳奇球星鈴木一朗六年前曾經離西雅圖而去，如今終於重返他在大聯盟的起點西雅圖，這位四十四歲的棒球老將剛和與西雅圖水手隊簽下一年合約，再戰二Ｏ一八年球季，並繼續向自己挑戰「打到五十歲」的宣言。

在鈴木一朗效力水手的十一年間，他曾十度入選明星賽，在此締造多項紀錄，成為隊史打擊率王及安打王。

離開水手後，鈴木一朗為了爭取生涯首枚冠軍戒，在二Ｏ一二年加入洋基，拚戰三年後未能圓夢，在二Ｏ一五年加入馬林魚，原本的老闆羅瑞亞口頭承諾將「終身續聘」，不過在球團轉賣給基特後，基特選擇不執行鈴木一朗的球團選擇權。

鈴木一朗重返水手隊，將先前往亞歷桑納州春訓營報到，水手隊的高層與協助鈴木一朗多年翻譯的Allen Turner已來到春訓場地，51號球衣也已放在球隊休息室的置物櫃前來看，毫無疑問鈴木一朗將重新穿上招牌51號球衣，因為這個背號在他二Ｏ一二年離隊後，一直被保留，隊上從來沒有其他球員穿過。

鈴木一朗簽的是大聯盟最低保證薪資，也就是五十四萬五千美元，跟他全盛時期最高薪一千九百萬美元天差地遠，不過，不過他有自己的堅持，因為他想以球員身份拚到人五十歲。在今年十月就滿四十五歲的他，距離自己的目標又跨進一步。