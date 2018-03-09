當Aegis Living董事長Dwayne Clark於2011年首次宣佈，他將建造一個以中國文化為元素的輔助耆老生活設施的樂敍之家（Aegis Gardens）時，社區不知道盼來的將會是一個什麼樣的期待。一些非亞裔人士可能會將紅色，綠色硫璃瓦的屋頂及鑲著金邊建築物的中國文化結合起來。

中國文化究竟意味著什麼？一個輔助生活場所如何才能真正將亞洲文化融入到實質中而不僅僅局限於表面？ 樂敍之家最近在Newcastle慶祝了盛大的落成使用開幕式。我不僅被美麗和溫暖的設施感染，也感到環境的舒適和員工的體貼服務，食物是頂尖的一切的安排都出色地呈現在眼前。

環境

Clark諮詢風水大師以確保建築與自然和諧相處，這說明樂敍之家在過程和設計中費盡心思。室外大自然景觀和池塘相映成趣，它是一個包括了池塘和禪宗式花園為主的豐富多樣園林。

水是風水中象徵財富的關鍵。樂敍之家位於Boren湖畔，在夏天耆老和朋友們可以在湖邊散步，有大眾可以享受漫行的尋幽小徑。巧合的是樂敍之家毗鄰中國溪（China Creek）。Aegis Living通過研究，發現這條小溪所居位置的歷史意義，那就是中國礦工曾居住過該區，後被趕出到城外。這就是為什麼小溪被命名為中國溪的因由。

裝飾

在建築物周圍放置一些國畫和藝術品是不夠的。Clark派了一位室內設計師前往中國採購，這位設計師帶回了多件優雅的藝術品改變了整個設施，特別是入口處。中式傢具被放置在幾個客廳和房間角落，格局看起來迷人優雅，包括大堂的摺紙鶴屏風和廚房後擋板的麻將瓷磚牆，都是由特定藝術家直接親自創作， 顯現出豐富多采的大器。沒有兩件擺飾是相同的，但被放在哪個地方都很合適亮眼。

①-⑥琳瑯滿目的中式擺設和傢具。

食物

亞洲廚師團隊為耆老們準備中餐，從主菜到米飯、從甜點到湯品。樂敘之家有能力提供正宗北京烤鴨、炒扇貝和紅燒五花肉等的中式宴會餐。我在那裡吃過3次，食物很可口，可以體會到廚師們是用心和熱情做出好的飯菜饗客。

美國前駐華大使駱家輝稱讚樂敍之家的廚房是華盛頓州「最好的中式廚房」，如果你喜歡還可以享受到中式燒烤或點心。

雷尼爾山谷（Rainier Valley）社區發展基金會的Wayne Lau說： 「這是一個非常吸引人的設施。我有機會看到很多不同的廚房，能有機會參觀樂敍之家的廚房，我贊同駱家輝的評估。」

作為樂敍之家的居民，可以為來訪的全家人預訂私人房間用餐。作為社區的一份子，還可以在樂敍之家舉辦活動、租用場地、訂購食物，Aegis Living的整個構思就是要把社區帶到樂敘之家。Aegis Living希望把樂敘之家建成是一個文化及社區中心。今後，將建立日托服務，讓年輕人和老年人能充分享受與社區架構的好處。

工作人員

會計師Dick Woo表示岳父冉守愚是樂敍之家的居民，他把岳父從北門（Northgate）的養老院搬到了樂敍之家，是希望老人家能獲得更好的照顧。他說岳父在北門養老院感到非常孤獨，因為他是那裡唯一的亞洲人。沒有人能說普通話，養老院也不提供亞洲食物。

食物需要改善是許多居住在養老院居民的抱怨。我曾經在Everett養老院拜訪過朋友。美國餐的味道不好，我覺得朋友的狀況很糟糕。我希望我能為她帶些中式食物。這些養老院沒有必要專門去提供中餐服務，然而他們所要做的就是用一點愛心來烹調食物，讓食物吃起來美味可口才是。

如果喜歡每天享受中國文化，那麼樂敘之家就是個理想的地方。他們有茶室，電影院，健康套房，露天劇場；遊戲和手工藝室提供麻將、書法、繪畫、摺紙和紙牌，住在那裡永遠不會覺得無聊。

價格

有人說樂敘之家的定價可能有點高。我曾參觀過其他高級養老院的設施，樂敘之家除了具有這些養老院的設施外，還提供了其他養老院在設施、餐飲和項目中無法提供的中國文化元素。

可以選擇適合自己承擔得起的預算住進樂敘之家，它們有客臥同室（studio）、一臥室或兩臥室的單位。如果老來想住在有非常專業工作人員精心照顧，具有所有活動功能的場所讓自己擁有更加完善退休生活的環境，那麼樂敘之家會是你的首選之一。