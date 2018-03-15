舊金山49人宣佈簽下前海鷹隊側衛Richard Sherman

（本報訊）本月11日，舊金山49人隊（San Francisco 49ers）官方正式宣佈，已與前海鷹隊（Seahawks）側衛Richard Sherman 簽訂3年合約。

49人隊與Sherman簽訂的合約規定，Sherman將在3年內獲得$3,900萬酬勞，另附$500萬簽約獎金。

據悉，海鷹隊於本月9日正式宣佈Sherman離開，而49人隊僅是有意將其簽入旗下的球隊之一，其他球隊還包括：田納西泰坦隊（Tennessee Titans）、底特律雄獅隊（Detroit Lions）、奧克蘭突襲者隊（Oakland Raiders）、德克薩斯人隊（Texans）、坦帕灣海盜隊（Tampa Buccaneers）及綠灣包裝工隊（Green Bay Packers）。

49人隊對於Sherman的爆發力十分熟悉，他曾在2013年海鷹隊奪得超級碗（Superbowl）冠軍後批評當時49人隊的外接手Michael Crabtree。此次加入49人隊令一些球迷情緒十分矛盾。

去年夏天， 海鷹隊四分位Russell Wilson還在採訪中提及Sherman：「我認為Sherman是我想要的最佳隊友。我同時也認為他應該被列入側衛名人堂中。我非常高興他在我們隊中。」

Sherman在去年11月對戰亞利桑那紅雀隊（Arizona Cardinals）比賽中，由於右腳跟腱撕裂，提早退出該年度賽事。但在今年2月的NFL新秀訓練營中，海鷹隊主教練Pete Carroll表示，Sherman在接受右腳跟腱手術後，目前恢復狀況良好。