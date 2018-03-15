西雅圖市鼓勵市民 為社區建設緊急中心站

（本報訊）西雅圖市政府的緊急管理中心及鄰里部門日前向社區活躍份子推行組織社區緊急中心站Community Emergency Hubs活動，鼓勵市民在社區內建立守望相助好鄰里關係。所有申請，必須於四月十三日前將申請表電郵DON_Grants@seattle.gov。詳情查詢，請瀏覽http://www.seattle.gov/hubs

目前市政府緊急管理中心剛申領了二萬一千六百元撥款，可以資助在西雅圖市內成立十四個社區緊急中心站Community Emergency Hubs。每一個站都會得到一千五百元資助，建立一個盛載緊急器材與資料的流動箱Hub-in-a-Box。每當發生任何緊急災難而救護隊伍受到阻礙未能第一時間到達現場時，這個流動箱就發揮它的功能，開啟成為一個小型的緊急中心站。

一般建議成立中心站的地點應選在鄰里區內的中心集散地，這樣才容易聚集鄰里。由於流動箱是不會存放在市政府內，市政府緊急管理中心提醒緊急中心站負責人在設置中心站時，在選好地點後，先要徵求鄰里區內業主的同意與合作，以方便存取流動箱子。

緊急中心站除了在危難發生時有助安定民心及協助救援外，這個由居民組織的自助小組，平時可以協助市政府推廣緊急救援教育，指導社區居民如何應變災難及作好準備，並為社區安排相關的急救訓練。另外，緊急中心站也可以發揮匯報作用，每當災難發生時，能即時提供一些本地的最新情況，通知救援隊伍作出相對準備。