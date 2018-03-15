養兒養女 中美有不同

東西方社會的教養方式，因文化差異而有所不同。
在中國很多人的心中，只有有了兒子自己才算後繼有人，家族事業才能延續下去，因此才有了「重男輕女」這樣的傳統思想。就因為這個思想是文化和生活的教條，所以在養兒養女的態度上就有很大的不同。中國人的民間古訓就有言道：「窮養兒，富養女。」
到現在，大多數的家庭裏面都仍信奉這個格言，也都用這個格言來教育男孩和女孩。但是，少有人真正的理解這句話的真正的涵義。總是將兒子真的窮養，嚴格的教育，犯了一點點錯誤就大肆的批評教育。對於女兒就是把天翻都沒事這都是錯誤的。
這句話深層次的意思是要告訴家長：如果是男孩兒要更多的培養孩子堅韌、勇敢、獨立的品質，要讓他有更多的陽剛之氣，因為在傳統的文化中，男人總是在外面拼搏的。所以具有陽剛之氣是非常重要的，不容易輕易被困難所打倒，就能夠克服很多困難。
富養女也不是給她吃好、穿好，而是希望豐富她的世界，讓她接觸更廣泛的天地，見世面，教她自尊、自愛，尤其是不要為蠅頭小利所誘惑，而輕易的在社會的生活中受騙上當。女孩也要培養堅韌、勇敢、堅持不懈的陽剛之氣，陰中有陽，陽中有陰。
在追求性別平等的美國人，在養兒養女的方式上也存在很大的差異。隨著美國女性正在逐漸縮小與男性之間的薪資差異，而且傳統上由男性統治的理工科也愈來愈多的出現女性的身影，傳統上的性別刻板印象正在逐漸瓦解。丕優研究中心研究發現，美國人養兒子和養女兒的方式上有以下顯著差異：
- 年輕的家長們更願意讓孩子參加那些與孩子性別相反的遊戲和活動，尤其是千禧一代。大約81%的千禧一代家長表示，他們會鼓勵女兒去參加一些通常男孩才喜歡參加的活動。相比之下，只有大約1/4的嬰兒潮一代有這樣的想法。有69%的千禧一代表示，願意鼓勵自己的兒子去參與一些平常女孩才會喜歡的活動。相比之下，幾乎沒有老一輩的家長願意這麼做。
- 超過一半的家長表示在鼓勵女兒成為領導者或者為自己的權利發聲這一方面做的非常不夠。另一方面，超過半數的家長表示，他們沒有鼓勵兒子討論和分享自己的感受和情緒，例如感到失落的時候該如何與別人分享排解。相比之下，在養女孩的家長中這一比率為40%。
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