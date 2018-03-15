養兒養女 中美有不同

東西方社會的教養方式，因文化差異而有所不同。

在中國很多人的心中，只有有了兒子自己才算後繼有人，家族事業才能延續下去，因此才有了「重男輕女」這樣的傳統思想。就因為這個思想是文化和生活的教條，所以在養兒養女的態度上就有很大的不同。中國人的民間古訓就有言道：「窮養兒，富養女。」

到現在，大多數的家庭裏面都仍信奉這個格言，也都用這個格言來教育男孩和女孩。但是，少有人真正的理解這句話的真正的涵義。總是將兒子真的窮養，嚴格的教育，犯了一點點錯誤就大肆的批評教育。對於女兒就是把天翻都沒事這都是錯誤的。

這句話深層次的意思是要告訴家長：如果是男孩兒要更多的培養孩子堅韌、勇敢、獨立的品質，要讓他有更多的陽剛之氣，因為在傳統的文化中，男人總是在外面拼搏的。所以具有陽剛之氣是非常重要的，不容易輕易被困難所打倒，就能夠克服很多困難。

富養女也不是給她吃好、穿好，而是希望豐富她的世界，讓她接觸更廣泛的天地，見世面，教她自尊、自愛，尤其是不要為蠅頭小利所誘惑，而輕易的在社會的生活中受騙上當。女孩也要培養堅韌、勇敢、堅持不懈的陽剛之氣，陰中有陽，陽中有陰。

在追求性別平等的美國人，在養兒養女的方式上也存在很大的差異。隨著美國女性正在逐漸縮小與男性之間的薪資差異，而且傳統上由男性統治的理工科也愈來愈多的出現女性的身影，傳統上的性別刻板印象正在逐漸瓦解。丕優研究中心研究發現，美國人養兒子和養女兒的方式上有以下顯著差異：