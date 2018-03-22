獨一無二的ONE88公寓樓

開發商表示在表爾威市中心正在建設的新One88豪華公寓大樓中的100套住宅已經售出，其餘的住宅價格在$200萬美元範圍內。

One88是近十年來表爾威市中心興建的第一座公寓樓。

總部位於溫哥華的Bosa Development公司建築設計的One88公寓大樓，是經過相當一段時間過程才進入表爾威建設管道的第一批公寓。One88公寓的143個單位有一臥，兩臥，甚至三臥的組合式公寓。

One88是溫哥華Hossein Amanat建築師的第一個在華盛頓州項目。室內設計將由總部位於Santa Monica的Hirsch Bedner Associates公司設計，該公司以酒店裝潢設施聞名。

One88公寓是Amanat建築師的夢想，他設計並執行了一些世界上最傑出的建築成就。在Amanat的領導下，這個備受推崇的團隊為美國、加拿大、以色列、伊朗和中國的國際住宅和綜合用途建築帶來了富有想像力的視野。One88也不例外，展示了他們對設計的承諾，這個設計融合了社區的文化和環境背景，創造出一個鼓舞人心的家園。

One88時尚的輪廓和標誌性形式靈感來源於太平洋西北地區原生的輝煌的石英晶體。這種影響貫穿整座塔樓，具有自然的品質、多樣的輪廓、棱角線條和物質的半透明性。One88的玻璃幕牆在建築周圍被戲劇性的節奏切割，在天際線上創造出一個迷人的視覺點，擁有眾多的開放空間，可以欣賞到周圍的自然景觀。所有這些都引人注目的外部和內部空間，既生動又引人入勝。

在最近的預覽活動中， 超過1,300名參觀者參訪，潛在的房主們參觀了一個配套齊全的樣板房並獲取一份平面圖和關於擁有所有權機會的訊息。

One88的住宅採用開放式平面圖，帶有延伸起居空間的陽台或露台，亮點包括定制設計的廚房和浴室、德國Gaggenau家電和整個硬木地板。豪華客房享有華盛頓湖、表爾威市中心公園和 Cascade 山脈的美景，寬敞的窗戶，享有充足的自然光線。

超過25,000平方英尺的公共設施，包括一個酒店風格的大堂和大堂休息室、室內游泳池和水療中心、蒸汽室和桑拿浴室、健身中心和瑜伽/運動室、居民休息室、兒童遊戲室和高爾夫模擬器工作室。室外有兩個寬敞的園景露台設有一個壁爐、休閒區、公共燒烤和用餐空間、以及遊戲或戶外瑜伽的草地，可飽覽市區和山景。

One88距離市區歷史悠久的表爾威市區公園和繁華的文化藝術和美食場所僅有幾步之遙，毗鄰該地區最富裕的購物中心。

One88將為表爾威帶來無與倫比的生活。從塔樓美麗的大堂休息室，到修剪整齊的露台休息室及其間的所有場所，每一個細節都經過精心策劃，打造出精緻的風格，每個角度都很顯眼大器。

每天預約和開放時間：11am-6pm

地址：200 105th Ave. N.E. Bellevue

價格：根據要求提供

聯絡方式：電話 425-502-8820 或 one88bybosa.com