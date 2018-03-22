美國的中低收入家庭 報稅免費不要錯過

每年歲初，很多美國人要向美國國稅局（IRS）報去年的收入稅，如果你2017年的年收入是在$66,000美元或者之下，你可以申請免費報稅。這裡說的美國人包含在美國工作的永久居民或者其他應該報稅的對像。 以西雅圖金郡為例，由United Way of King County組織免費報稅服務，設30個服務地點，在4月16日之前為你服務。你可以到當地的圖書館或者任何社區服務單位了解細節，也可以打2-11電話獲取更多的信息。

以我的社區為例，我們附近的圖書館大樓有一個社區服務中心，每週有四個晚上安排United Way的稅務專業人員為你免費報稅。必需攜帶的證件有：

社會安全卡

有照片的ID，比如駕照

所有報稅需要的表格（比如W-2、1099、SSA-1099等）

健康保險表格（ 比如1095-A、1095-B、1095-C）

去年稅表複印件

如果表格是和配偶一起造的，配偶必需到現場。

去的時候最好拿一張你的帳戶支票，因為如果有退稅的話，可以直接打入你的帳戶，服務人員需要保留一張支票作為依據。一般退稅的時間，在兩週之內就到達你的帳戶。也可以直接在MyFreeTaxes.com登錄，免費提交您的聯邦和州的退稅。

這是United Way這個非營利組織提供的唯一免費的國家在線稅務申報產品。作為他們為每個社區每個人的財務穩定而戰的一部分。自2009年以來，已有接近1億人在United Way（聯合之路）的支持下，成功提交使用MyFreeTaxes。

MyFreeTaxes由 H&R Block的高級軟件提供支持，因此提交文件簡單、安全並且保證100%準確。 該軟件掃描您有權獲得的任何稅收抵免，確保您獲得最高返還金額。如果您有問題，IRS認證的專家隨時準備回答您的問題。

United Way為接近一億人做義工，這篇文章希望對你或者你的朋友有所幫助。