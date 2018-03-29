靜雯博客

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雖然許多人都對減肥感到高興，但是當我知道丈夫在一個月內少了4磅低於他的標準體重時，這已成為我們家的噩夢。自從他體重減輕後，我知道到真是不能讓他再這麼消瘦下去了。

醫生的命令是「吃，吃，吃！」。這可真是兩難的事情。因為從去年開始他失去了享受吃飯的胃口。對他來說過去令他興奮的家庭烹飪，突然變成了可預測和不吸引的普通餐。他的健康似乎還很不錯，但精力水平不高，臉色有些蒼白，他對食物不感興趣確實引起了我的警覺。

我家晚餐常規是他做所有的洗滌和切割工作，我負責掌勺的主廚。我只能得出一個結論：他不喜歡我的烹飪，即使我沒有親身體會他的感覺，我也應該去做些事來增加他的胃口。

我應該被解僱嗎？

我沒有自我的問題，如果他不喜歡我的烹飪，我們應該尋找替代品或方式，我只是不想看到他持續減重。我的烹飪風格是朝著健康清淡的方向發展，簡單的烹飪方法就是減少脂肪和紅肉，增加雞肉，蔬菜和海鮮，低熱量而不是高熱量以保持營養。我喜歡新鮮的食材和原味，但是，這可能不是做飯菜最美味的方式。

例如，牛油味道很好。我要用它嗎？不。動物脂肪對心臟有害，更多的鈉會增強食物風味，因此在我的烹飪中少鹽少醬油，絕不放味精，也不放糖，蜂蜜是我用糖的替代品。

可嘆的是，我的健康生活方式結果造成事與願違。也許，我在做飯時太謹慎了，那麼需要做些什麼樣的改變？

陋習

過去幾個月對丈夫來說壓力很大。3月初我回香港處理母親的葬禮。時機真是不好，恰逢小兒子去亞洲旅行，他的計劃是在去年就安排好的。丈夫獨自一人留在西雅圖負責報社的工作，他必需接管並承擔我的工作以及兒子的責任。造成了他總是工作第一吃飯在後的飲食習慣，這意味著有時候他甚至沒吃午餐或早餐。當他受到壓力時會失去食慾。好吧！如果本身是超重，不吃飯或少吃東西那還能說得過去，但是如果已經是瘦骨無膘，身體燃料要從哪裡來？這會影響肌肉、免疫系統和身體功能。

有次我們在餐廳用餐時，他要求准許吃他想吃的菜，這聽起來很荒謬，但這就是他一貫以照顧家人為第一的行事作風。

他說：「兒子，你想要那些蘆筍嗎？」。因為丈夫喜歡吃蘆筍。

我說：「你只管自己吃，不需要徵求許可。」

兒子說：「爸爸！下次請不要問我，您想吃什麼就把食物直接夾到你的盤子裡。」

健康飲食可能對他不奏效

顯而易見的是丈夫厭倦了一成不變老套的口味。最近我在達美航空公司與大韓航空（Delta Airlines-Korean Airlines）於表爾凱悅酒店（Hyatt Regency）舉行的夥伴關係慶祝活動上，我赫然發現丈夫不僅想要美味的食物，而且還要豐富重口味的食物。就是那些經過巧妙烹飪、加上豐富多彩香料，能提升他口味的那些食物居然是他的最愛。他大口吞吃了三道菜，包括麵包、核桃沙拉、三文魚和牛排主菜及可口的甜點，享受著一頓愉快的美食佳餚。那可不是一個小晚餐，是這段時間難得見到他有這麼大的好胃口。

我本以為他是隨著年齡的增長味蕾會變得不那麼敏感，因為他一直抱怨家裡的食物沒有味道，那麼我要做些什麼改變，來誘使他重新享受食物的樂趣？

改變戰略

參加慶祝活動後，我們開始在城裡狂歡用餐。第一頓晚餐安排在Capitol Grille餐廳，那頓飯有牛排搭配的杏仁、甜菜和羽衣甘藍（beets and kale）、野生蘑菇的美味沙拉，加上龍蝦濃湯和烤土豆。兩天後，我們在Elliott Oyster House吃芝士焗蠔、煎蠔和其它菜。三天後，我們在先鋒廣場（Pioneer Square）吃了義大利式羊排和牛腩晚餐。後來在Dawat印度餐廳吃包括有饟（naag）、雞肉和地中海印度風味的肉丸，本週二我們去翠園吃點心。

順便說一句，我現在的烹飪也演變和適應重調味和顏色，不再用清淡的烹飪法，而是用更長的時間用香料醃製肉類，也加入更多的醬料如：蕃茄、麻婆豆腐、烤牛肉醬和大蒜。炒蔬菜時用由魚油和胡椒組成的越南豬肉火腿讓味道更有趣，也仍然堅持買新鮮優質的食材，但在味覺的口感上佔更重要的地位。

前些日子，我們會從華埠國際區不同餐館訂購一兩道菜，所以餐桌上有各種主菜，晚餐除湯和米飯外還有3至4道菜，看上去很有吸引力讓我們增加飢俄感。我們的目標是讓家人不僅感到吃的飽足，而且每餐後都能夠滿意和快樂。

上週，我們通過在餐廳和家裡自己烹飪實現了色香味飲食的目標。我注意到這週丈夫的臉有點圓潤，氣色恢復不少，體重也馬上增加了些。一週來通過不尋常和令人興奮的安排吃些什麼？什麼時間吃飯？和在哪裡吃飯的飲食計劃，我確信丈夫永遠不會再延誤吃飯的時間。我不鼓勵也不推薦大家常在外面吃飯，但如果吃膩了家裡的飯菜，讓自己胃口大減甚至是日漸消瘦，那麼出外吃頓飯，改善這種狀況增加自己的食慾，那是無可厚非也是必要的生活方式。

食物是滋養我們身體及靈魂的養料，應該要隨時調適好好的注意才是。