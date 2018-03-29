近期川普總統向中國實施關稅的經濟政策與驅逐俄羅斯六十名涉嫌在美國進行間碟活動的駐美外交使節，雖然他捍衛美國利益，履行當總統的責任，支持率飈升至過去十一個月以來最高峰，但這些政策會否給國民安生好日子，目前還是言之過早，好戲正在後頭。

要向中國實施進口關稅利弊各半，這祗不過又是一場政治家的數字加減遊戲，商家原則上還是按成本添加合理利潤做生意，肯定不會做虧本生意的。最終還不是一層一層的經手人與用家共同攤分了那些額外的關稅； 這些附加屆時在市場售價上漲後一併取回。升斗市民又要叫苦連天百上加斤來扺銷這筆賬。聰明的消費者可曾考慮跑在前頭，在徵召關稅前多入中國貨求省點小錢與保值。

美國向中國開刀加稅，中國當然不會逆來順受，已經第一時間以牙還牙，不過還是很客套的列出美方向中國入口貨品名單的稅率。這是基本外交伎倆，有來有往的對等對付方式。最後你收我討的結果實情可能是兩敗俱傷，但在表面上各自炫其說，以一些賬面數字表示自己是蠃家。

中國作為美國的最大債權國，美國入口關稅對中國所起的作用不及中國徵收美國進口關稅對美國來得嚴重，因為中國是可以輕鬆付得起。中美雙方誰都不想展開貿易戰，能點到即止達到嚇唬作用又可以給點面子是最理想的結局。貿易戰比外交制裁撤外交官更能直接影響民生。