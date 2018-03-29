美國驅逐60名俄外交官 關閉俄羅斯駐西雅圖領館

（本報訊）美國政府於本月26日宣佈，將驅逐60名從事間諜活動的俄羅斯外交官，勒令他們在一週內離開美國境內，並關閉其駐西雅圖總領館。包括法國、德國及波蘭在內的另外至少17個國家，在協調行動中驅逐100多名外交官，以此回應在英國對一名前俄羅斯雙重間諜及其女兒進行雙的神經毒劑攻擊。

美國國務院在聲明中指出，此次驅逐俄羅斯外交官及關閉領館的行動是回應莫斯科「對化學武器公約肆無忌憚的違反以及對國際法的破壞」。

川普當局高級官員稱，此次遭到驅逐的60名俄羅斯人員均在美國以外交官身份做掩護，暗中從事間諜行為，其中還有十餘人為俄羅斯派駐聯合國代表。美國政府採取嚴厲手段旨在向俄羅斯領導人發出信號，指派如此龐大團隊在美國從事間諜情報工作是不可容忍的。對於關閉駐西雅圖領館一事，政府官員表示，這也是此次反間諜工作的一部分，因為該領館毗鄰一處海軍基地。

同時，相關部門負責人員表示，如果俄羅斯在此次反間諜行動中對美國進行報復，華盛頓方面將採取進一步行動，並暗示此次仍有十餘名俄羅斯間諜嫌疑人被准許暫時留在美國，而其中一些人或許也將面臨被驅逐的命運。

一直以來，川普當局被指對於俄政府態度過於軟弱，就在一週前，川普還親自致電普京，祝賀其連任俄羅斯總統，而當時他也並沒有提及間諜問題。此次驅逐俄方外交官是川普當局對俄羅斯採取的最重大措施之一。

對於關閉俄羅斯駐西雅圖領館，西雅圖市長杜爾肯（Jenny Durkan）發表聲明稱：「真正的問題是，為什麼（川普當局）要這麼久才與我們站在同一隊伍中，至今才對這個不斷威脅及破壞我們民主的政府採取行動。西雅圖之前曾遭俄羅斯駭客襲擊，我們立即採取行動，並將Roman Seleznev繩之以法，俄羅斯情報機關的攻擊，包括其對於2016年美國大選的干涉，需要以積極強有力的執法方式去懲治那些參與及配合的人。」