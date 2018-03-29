買房難？賣房也難！西市售房成本高達$43,000

（本報訊）近年來，西雅圖房價不斷上漲，使得許多年輕人在購房時望而卻步。然而本地並不僅僅面臨買房難的問題，一些想要賣房的業主在計算諸多潛在成本後，也是大吃一驚。

網站Zillow及Thumbtack最新研究數據顯示，西雅圖房主在售房時所耗費的平均成本為$43,555。

根據統計，西雅圖78%的業主在出售房屋之前會對房產內部進行一定程度上的整修和改善，基本開銷主要用於清洗地毯及整理後院等方面，平均花費為$6,460。而在房屋確定成交後，還需支付中介及買賣手續費用，平均開支達到$37,095。

在全美範圍內，西雅圖地區出售房屋的成本也遠遠高於平均值，為全美第4高。排在西雅圖前的3個城市城市分別為：聖何塞（San Jose）——$81,507；舊金山（San Francisco）——$63,087； 洛杉磯（Los Angles） ——$44,251。而全國平均值僅為$18,000。

造成西雅圖售房成本高昂的主要原因是，西雅圖業主需要支付資本收益稅（capital gains tax），這項稅收僅針對少數市場，且根據區域劃分，價格浮動十分巨大。例如克萊德山（Clyde Hill）地區資本收益稅可高達$135,315，而伍德威（Woodway）地區業主則僅需繳納$780。

Zillow網站公司首席市場官Jeremy Wacksman提醒計劃售房的民眾提前預算成本，並考慮出售成本與盈利的關係，甚至需要重新計算投資下個房產時手中所剩餘的預算。

Thumbtack公司經濟學家Lucas Puente表示，儘管民眾在出售房產的時候往往面臨一些意料外的開支，但是經過證實，對房屋外表進行優化，例如粉刷墻壁和佈置包裝十分必要，此類投資將大大提升房產的最終成交價格。