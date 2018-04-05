可口可樂推出 含酒精的飲料產品

1886年美國喬治亞州的亞特蘭大市（Atlanta, Georgia）有位名叫Dr. John S. Pemberton的藥劑師，挑選了幾種特別的成份，發明出一款美味的糖漿，沒想到清涼、暢快的「可口可樂」就奇蹟般的出現了！

Pemberton相信這產品可能具有商業價值，因此把它送到Jacobs藥局販售，開始了「可口可樂」這個美國飲料的傳奇。而 Pemberton的事業合夥人兼會計師Frank M. Robinson認為兩個大寫C字母在廣告上可以有不錯的表現，所以創造了“Coca-Cola”這個名字。但是讓「可口可樂」得以大展鋒頭的，卻是從Asa G. Candler這個具有行銷頭腦的企業家開始。

1892年Asa G. Candler以美金$2,300元取得「可口可樂」的配方和所有權，不僅推出許多促銷活動，更贈送像日曆、時鐘、明信片、剪紙……等大量贈品，使「可口可樂」的商標迅速為人所知。當時所推出的托盤、雕花鏡和畫工精細的海報，今天都成了「可口可樂」收藏者的最愛。

多材質、多容量的品牌策略

可口可樂前任老闆Robert Woodruff有句名言是這麼說的：「可口可樂有99.61%是碳酸、糖漿和水，如果不進行行銷宣傳，那還有誰會喝它呢？」可口可樂的品質百年不變，但是幾乎每隔幾年就會針對品牌形象進行大幅度的調整和更換，這也許就是對於前老闆名言最好的回應。品牌形象一向都是可口可樂最為重要的資產，而包裝策略則是讓消費者能夠直接感受到變化的外在表現。

1915年為了推出獨一無二的「可口可樂」瓶，Candler認為：「瓶身不僅要外形獨樹一格，在黑暗中也要能輕易辨識，就算摔破成片，也能一眼出」。所以可口可樂公司就請當時的印第安那魯特玻璃公司提出設計，據說設計靈感是來自大英百科全書上一幅可可豆莢的圖案，創造出現今全球世人熟知的「可口可樂」曲線瓶！

今天，可口可樂公司是全世界最大的飲料公司，擁有最大的銷售網路，可口可樂公司的產品行銷超過200個國家，平均每天售出超過19億杯的飲料。換言之，每天全世界4個人當中就有1人喝了可口可樂。

推含酒飲料

軟性飲料業巨擘可口可樂公司正計劃打破125年歷史，準備首度推出含酒精的飲料產品並搭上在日本漸受歡迎的Chu-Hai氣泡酒熱潮，在當地販售類似罐裝氣泡甜酒。Chu-Hai氣泡酒的酒精含量通常介於3%-8%。可口可樂日本分公司總裁Jorge Garduno表示，這項行動是「針對我們市場一小塊特定族群的小型試驗」。

Jorge Garduno說：「我們從未在含酒量低的飲料市場進行試驗。這將證明我們如何在核心業務之外領域持續開發機會。」然而他暗示，這款飲料很可能不會在日本以外地區銷售。

另一方面，隨著年輕消費族群的健康意識抬頭，可口可樂公司不斷開發氣泡飲料以外的產品包括已推出瓶裝水和茶品。

日本3大飲料公司Kirin Holdings Co.、Suntory Holdings Ltd.和Asahi Group Holdings Ltd.全都推出不同款的Chu-Hai氣泡酒並持續研發新口味。

Chu-Hai是日本燒酎高球（highball）調酒的縮寫。這款產品被宣傳為啤酒的替代品，並且格外受女性消費者喜愛。其中最受歡迎的Chu-Hai氣泡酒是葡萄柚和檸檬等柑橘口味，也有葡萄、蘋果和蜜桃等其他水果口味。