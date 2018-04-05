在艾弗列市一批穿比堅尼衣飾出售咖啡的女郎們，已有一段日子因為衣飾被市政府認為過於性感不恰當，而下令要她們穿回不裸露的工作服。結果咖啡店就告市政府干擾市民權益，現在已告至聯邦法院去。

在以咖啡聞名的華盛頓州內，要與咖啡皇國星巴克競爭已經確實很不容易，小型咖啡店要生存能自成一格是很重要的，但以賣弄色情及傷風化招來生意，除了同道中人喜歡外，這未必能被廣大市民接納。

雖然被投訴的比堅尼女郎咖啡亭生意不俗，女郎們的小費收入更非常可觀，但站在政府立場，當然不想自己的城市內有公然傷風化商業行為出現，而這些咖啡亭是在戶外，而並非是位於室內或私人的飲食娛樂場所；市民路過可以輕而易舉見到亭內的比堅尼咖啡女郎。相信艾弗列市也是因為接到市民投訴而要積極處理這個問題。

其實性感工作服所引起大眾最大的回應是影響社會風氣，本地也曾經發生比堅尼咖啡郎險些被顧客強姦輕薄的意外。但惹起這罪行也祗能說是咎由自取，僱主與僱員們都要負上責任，硬要將一個小小咖啡亭變成紅燈區。

艾弗列市政府要花上金錢來打這場官司也是令納稅人枉花費金錢，因為明明是糾正正義風氣，但卻因為美國民主太講究民權，而令一些人可以從旁大條道理走歪道行吹歪風，這就是美國的有理說不清的道理了。