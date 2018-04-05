民眾乘Lyft及Uber將獲補貼 緩解麻沙島轉乘中心泊車壓力

（本報訊）日前，麻沙島（Mercer Island）宣佈，將投入$226,900稅款，為當地民眾提供乘坐Lyft及Uber的費用補貼，以緩解麻沙島轉乘中心（Mercer Island transit center） 附近轉乘停車場（Park-and-Ride）車位緊張的壓力。

麻沙島轉乘站停車場共計有447個車位，通常在每日早晨7點便已被車輛佔滿，民眾在此時間段內聚集於轉乘中心，等待搭乘I-90直通車。

此次推出測試項目為期6個月，預算來自海灣捷運稅收， 投入總額$226,900。除麻沙島轉乘中心外，金郡（King County）另有26個轉乘中心常年車滿為患，因此經測試，此項安排或將擴展至其他轉乘中心。

項目規定，東區通勤者自4月23日起， 搭乘Uber或Lyft往返轉乘中心，前3個月內每次可獲得$2車費減免；測試時間的後3個月中，拼車乘客每人每次獲得$2減免，單人搭乘則可減免$5。

此外， 金郡巴士（King County Metro）同時表示，目前也在尋找公共及私人合作夥伴，本年度便在北門轉乘中心（Northgate Transit Center）新增4處停車場，專為Car2Go及ReachNow等租用車輛設立。