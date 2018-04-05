金邊潮州粿條營業30載 將於5月正式關閉

（本報訊）深受華埠國際區民眾喜愛的老牌柬埔寨餐館金邊潮州粿條（Phnom Penh Noodle House）剛剛迎來它的30週年生日，但近日其東主Dawn Ung卻宣佈將在今年5月正式停止營業的消息。

Dawn Ung與其姐妹Darlene Le的父母是金邊潮州粿條的老東主，他們以難民身份來到西雅圖後，在1980年開辦了這家柬埔寨餐館，二人2007年宣佈退休後，生意便交由兩個女兒打理。而Dawn卻在去年面臨了突如其來的不幸消息——她18歲的兒子Devin在車禍中受重傷昏迷。為了更好的照顧家庭，Dawn做出了停業的決定。

Devin去年9月在飛盤比賽結束後回家的途中發生意外，之後便重傷昏迷，無法自主吞嚥或表達思想。需要特殊護理。Dawn表示自己在過去的半年中只能每天晚上收工以後去陪伴兒子一個小時，未來康復情況如何無人得知。而距離車禍過去已有數月時間，而Devin卻毫無甦醒跡象。

Dawn表示兒子發生意外後，作為一個單身母親來講，經濟上出現了很大困難。除Devin外，她還有兩名子女，分別為15歲和6歲。在這次事故之後，她不但需要重新找一份帶有良好醫療保障的工作，還不得不忍痛關閉經營多年的餐館。

對於這一不幸的消息，西雅圖華埠國際區保護及發展機構（Chinatown-International District Preservation and Development Authority）執行董事Maiko Winkler-Chin表示：「我非常難過。替Devin感到難過。我難過也是因為我熱愛那裡的食物。它是家庭經營小型企業中，無私支持及回饋社區的榜樣。」

西雅圖陸榮昌博物館（Wing Luke Museum）展覽主管Michelle Kumata回應了Chin的悲傷感，她稱：「它不僅只是一個小企業。他們對於博物館也給予大力支持。我感覺就像失去了家的一部分一樣。」

Dawn 表示，餐館最後營業日期還尚未確定，但仍需數週才會關閉，在金邊歇業後，將由四川餐館（Szechuan Restaurant）接手該店面。她稱自己有計劃與家人一起另尋店面，開一間規模更小的粿條餐館，而目前她自己還需要一邊照顧兒子，一邊對一些老顧客告別，已經十分繁忙。