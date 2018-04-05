預算高風險大 市長叫停街車擴建計劃

（本報訊）3月30日，西雅圖市長杜爾肯（Jenny Durkan）命令停止街車線路擴建計劃。

在過去一週，杜爾肯要求對街車項目所需費用進行獨立的技術審核。經過初步評估後，計劃中的項目存在巨大的資金短缺問題。

市府目前在與市政律師聯合開展項目管理調查的同時，還在積極與聯邦夥伴進行溝通，以尋求解決方案。

杜爾肯在聲明中寫道：「市府在明智使用納稅人金錢方面具有重要責任，同時還需要保持透明性。對於街車項目，目前在它的真實成本及納稅人所需要承擔的風險等方面存在許多問題，這也是我們需要暫停此項目的原因。作為大家的新市長，我將繼續梳理我們的預算，並採取積極行動，保護納稅人。」

第6區議員及運輸委員會主席Mike O’Brien表示：「對於街車項目近期揭露出來的預期營運和資本成本，我目前存在嚴重擔憂。我讚成市長立即暫停項目的做法。感謝市長在審查此項目程序透明化方面所作出的承諾。我在此承諾，僅在財政合理化有說服力證據的情況下，才會讓此項目繼續向前發展。」

第7區議員Sally Bagshaw稱，「公眾及市府都需要在公共項目建設投資方面保持清晰及透明。作為財務委員會主席，我支持市長的做法，她積極了解街車涉及的財務問題所帶來的全方位影響。我的目標是明智使用納稅人的錢，建設適合所有人的項目，讓民眾出行更加快捷方便。」