中國宣佈對美國大豆飛機等加徵25%關稅

（本報訊）中國宣佈對美國大豆等農產品加徵25%關稅。中國財政部副部長朱光耀表示，美方補貼已影響中國大豆農民利益，雙方已把問題擺到桌上，現在是談判合作的時間了。

美國總統川普（Donald Trump）日前在推特中提出，希望中方每年減少1,000億美元的對美順差。朱光耀則表示「絕對不能接受」，「因為辦不到」。他說，貿易順差逆差是市場力量決定的，是由美國整體經濟政策、經濟結構來決定的，中國單方減不了順差。

中國國務院新聞辦公室舉行中美貿易有關情況吹風會。據國新辦官網直播，美國媒體記者提問，大豆等農產品對部分美國中西部農業大州非常重要，這些州也是川普上次大選的票倉。中方是否要打擊川普的政治基礎，迫使他不進行「貿易戰」或者返回談判桌。

朱光耀表示不願從政治面看待問題，他說，美國對中國的大豆占全部出口大豆的62%，美國2017年向中國出口的大豆是3,285.4萬噸，佔中國整體進口的34.39%，出口量太大。目前這些產品目錄都還沒有生效，雙方已把問題擺到桌上，「現在是談判合作的時間了」，談判合作的前提，就是相互尊重，而不是一方向另一方面強加條件。

另外，對於外媒詢及中方會不會以減持美國國債或者讓人民幣匯率貶值的方式來反擊美國，朱光耀重申「中國是按照市場的規律、具體的市場原則和多元化的原則，通過市場操作，來進行外匯儲備的運作」，否認前述作法。他說，中國外匯儲備運作的原則是安全性、流動性以及適度的盈利性；中國是國際資本市場「負責任的投資者」，它就表現在「對國際資本市場運作規律的尊重」，中國是在這個原則下進行具體操作的。

美國貿易代表署（USTR）日前公告長達45頁的「301制裁」清單，預計對約1,300多項中國製產品課徵25%的關稅，聽證會將於5月舉行。

中國隨即公佈對原產於美國大豆等農產品，以及汽車、化工品、飛機等共14類106項商品加徵25%的關稅，涉及2017年中國自美國進口金額約500億美元。中國官方表示，最終措施及生效時間將另行公告。