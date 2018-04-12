對抗春天引發的過敏困擾

春天來了，有些人會忽然覺得很不舒服：鼻子不通、昏昏沈沈、渾身搔癢又有氣無力，實在有點莫名其妙，因為並沒有感冒，可能你開始過敏，或著說可能是你第一次過敏。

美國過敏、氣喘與免疫協會專家Beth解釋說：「就算以前你都沒有季節過敏的毛病，可能到了25歲忽然就發生了。」而且如果你成年時冒出這個情況，「有可能終其一生都會過敏。」

根據美國氣喘與過敏基金會（AAFA）的統計，美國因樹、草或地衣類花粉等過敏原飽受搔癢、打噴嚏與鼻塞之苦的人口20年來成長了一倍。原因之一是氣候變遷，使環境中的花粉大量增加。氣候是使一些引發過敏的植物如豬草授粉提早，且活得更長的主因，由於暴露期延長，過敏的人自然變多。

美國環境預測專家Bielory表示颱風則讓情況更嚴重，因水患為許多花粉植物帶來大量養份。都市計劃則是現代生活裏的另一項元凶。都市景觀設計師經常用會引發過敏的樹來造林，而他們種的又是會散佈大量花粉的「公」樹。而且情況會愈來愈嚴重：Bielory博士預測花粉到2020年會成長20% 。一項義大利研究顯示，氣候變遷可能促使致過敏力更高的超級花粉產生。

下面幾種東西可能都是元凶：

a. 紅蘿蔔中的某些複合物可能會引發輕微過敏反應。

b. 有的都市景觀設計師偏好採用英國梧桐樹，但這種樹很可能讓你打噴嚏。

c. 合成運動服裝因容易吸附花粉而讓鼻塞久久不去。

d. 溫暖、潮濕的天氣使空氣中的污染物無法排散，使過敏情況雪上加霜

e. 蜂蜜中可能含有植物花粉而導致過敏反應。

f. 豬草花粉（Ragweed pollen）是夏天最常見的過敏原。

g. 樺樹花粉（Birch pollen）在春天尤其容易觸發過敏。

h. 洋甘菊（Camomile）會對過敏患者引起輕微症狀。

i. 颱風引發的淹水可能導致植物花粉增加。

如果你有氣無力、鼻塞或皮膚搔癢不止，可能是各種刺激物或多不勝數的過敏原害的。以下方法能使煩惱遠離，並且恢復活力。

1. 強化飲食——「Omega-3脂肪酸經動物研究能降低支氣管炎，甚至減少黏液產生」。專家建議可吃一份鮭魚或一把榛果， 每週2-3次，看看症狀是否緩和。芝麻菜、羽衣甘藍、芫荽、秋葵、洋蔥、菊苣及水芹（Arugula, kale, scallion, okra, onion, chicory and cress）中有一種名為槲皮素的類黃酮（Quercetin flavonoids）能防止免疫細胞釋放組織胺，有助於改善過敏症狀。

2. 多喝茶——綠茶中一種很厲害的抗氧化物EGCG可以抑制身體分泌組織胺。日本最近一項研究顯示，每天喝三杯含有EGCG的茶的人，4個月（在花粉期前與期中）下來過敏爆發的次數變少症狀也變輕。請用沖泡的茶，實驗中以茶葉或茶包泡出的茶所含EGCG會比市售瓶裝茶來得高。

3. 找出過敏原——天氣最好或最壞時選一天出外野餐或慢跑，研究出你個人的病因。首先，看醫師找出過敏原是哪一種花粉，醫師會做個20分鐘簡單的皮膚點刺測試。然後再依此追蹤花粉數量，以便決定何時過敏原指數最高。

4. 清潔不偷懶——花粉旺季只要出門一下子衣服、身體、頭髮會把多到爆的過敏原帶回家：研究人員指出，24小時內一件大號的T-Shirt就能沾滿700萬顆花粉粒。一回家馬上把衣服換下並儘速清洗，而且要在晚上洗澡。

5. 找出適合你的藥方——你可能很希望有顆什麼症狀都能治的抗過敏藥，把所有不適都帶走，但這種藥最好少吃，而應該對症下藥。吃過多藥可能會刺激鼻部通道反而更不舒服。抗組織胺能改善流鼻水或眼睛搔癢，但如果已鼻塞就應該吃鼻塞藥。

6. 注意交叉過敏原——有些不同食物會有相同過敏原，會讓某些人一年到頭都有輕微過敏反應。因此如果你過了花粉季還出現嘴巴或喉嚨癢症狀，就試試避免或烹煮某些食物。例如假使你對豬草過敏，可能就不太能吃哈蜜瓜、櫛瓜、小黃瓜、香蕉和洋甘菊茶。如果樺樹花粉令你打噴嚏，那就要小心紅蘿蔔、芹菜、巴西里、茴香、榛果、杏仁、蘋果及有核水果類。如果妳和草本類不合，可能就會對桃子、瓜類、柳橙、芹菜和蕃茄類過敏。此外，要小心可能含有花粉的食物。葵花籽及未經處理過的蜂蜜都可能引發過敏反應。

7. 合成衣物——合成衣料像尼龍或聚脂纖維相互摩擦時會產生靜電而使更多花粉吸附在你的衣服上，醫學中心臨床免疫學主任Marshall說。為了防止你出門運動時變成一個過敏原吸鐵，請務必穿著天然材質像是棉的衣服。

8. 壓力指數——根據AAFA指出，壓力上升會加重發炎反應，使過敏症狀更嚴重。一些減壓方法，像是藥物或瑜珈有助於減緩發炎。

9. 控制濕度溫度——一般鼻過敏是家裡塵蟎過多，而最適合塵蟎生活的環境大約是濕度計所測量出的80%，溫度大約攝氏25到30度，因此室內溫度跟濕度若保持在塵蟎適合的條件以下，就可讓塵蟎生存較困難。濕度大約保持在60%左右，溫度大約保持在攝氏25度以下，但以最舒適的溫度為主也不用太冷，平常在室內可開除濕機除濕及空調控制溫度。

10. 早上按摩熱敷——早上起床時鼻子一接觸到冷空氣，就容易打噴嚏，可用熱毛巾熱敷口跟鼻，並按摩眼眶下。顏志誠也建議，早上起床時先在鼻翼與法令紋交接的迎香穴、以及兩眉頭之間的印堂穴可多按摩，以舒緩鼻塞跟鼻過敏的症狀。

11. 戴口罩防灰塵——進出人多、空氣不佳的場合要戴口罩，建議選擇醫療用口罩，不要用棉布口罩，而在進出冷氣房溫差大的地方，也可先戴口罩適應溫度變化後再將口罩脫下。

12. 多做和緩運動——鼻過敏的人需要多運動，但是運動的選擇又不能太過激烈，否則容易引發氣管方面的不適也容易增加鼻子過敏，建議可進行騎腳踏車、游泳、慢跑等運動，而且最好每天都要做，每次大約30分鐘，對於鼻過敏的人幫助較大，也可增加抵抗力。