本地圖書閱讀電子化需求量大 圖書館成全球最大電子借書館

（本報訊）西雅圖人一直都以喜愛閱讀聞名，近年本地圖書館的閱讀風氣也開始由實體書本漸漸轉移到電子書本，金郡圖書館與西雅圖圖書館在二Ｏ一七年已成全球五大電子借書量最高的圖書館之一員；根據專門全球提供電子書散發平台的Overdrive服務資料顯示，金郡圖書館成為全美圖書館電子書借貸之冠，去年共借出了四百萬本電子書，而西雅圖圖書館也有二百五十萬本電子書的借貸記錄在案。

Overdrive發言人表示，由於電子閱讀或聆聴有聲書本已成為到圖書館借書的新趨勢，本地在去年已有五十八間圖書館登上了Overdrive的「一百萬借書會」會員榜，較前年的四十九間又再添了新員，這足以證明電子書的受歡迎程度是有加無減。位於塔可瑪的貝爾斯公共圖書館是最新上榜的「一百萬借書會」。目前全球的公共圖書館已總共借出了十億本電子書。

電子書越來越受歡迎主要原因很多，除了是時尚方便以外，現時很多家長都喜歡為小孩借上電子書；另外出版商在圖書名字上也費盡心思，希望吸引更多年青讀者。大部份受歡迎的電子書都是以成年人的暢銷小說為主，特別是紐約時報的推薦及一些連載小說都是深深吸引了大批借書的讀者。

據Overdrive稱，金郡與西雅圖的圖書館很早期就為讀者提供電子書及有聲書借貸服務，這主要與本地的高科技發展有關。金郡圖書館發言人羅勒表示，去年的電子圖書借出率上升了百分之十五，雖然增長率明顯地較前年低，但增長與發展還有很大空間，因為還有很多金郡居民並沒有全面使用圖書館的設施及借書服務。

至於西雅圖圖書館的電子書發展情況大致與金郡相同，他們在過去數年間的增長都很平穏，大約是百分之十至十二。在二Ｏ一Ｏ年前增長則在百分之二十五左右，近數年的跌幅是因為閱讀人數與方式包括電子閱讀已經進入一個穏定期。相對來說，有聲讀物近年更受歡迎，借出量也在上升。這主要是方便，讀者可以隨時隨地都能聆聴。百分之十的美國人在過去十二個月內都會聆聴有聲讀物，特別是年齡由十八歲至二十九歲的族群。

西雅圖與金郡圖書館自去年開始已向不同校區進行圖書館外展宣傳工作，向學生發出電子圖書咭，方便他們借書。另外圖書館將會加入大量的流行雜誌及多語言的讀物，以迎合本地族裔多元化的需要。除了電子書與有聲讀物外，本地圖書館的實體書本仍然有存在價值，它們給讀者保留傳統閱讀方式的選擇，暫時離開現代化的電腦螢幕屏，尋找回一份原始的書卷氣味。