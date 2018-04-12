網絡約車推出新政策 將導致費用上漲

（本報訊）本月9日，西雅圖市議會就Uber及Lyft網絡約車服務新政策做出表決，並最終通過該政策。西雅圖或將成為全美首個就約車服務做出系統管理的城市。

據了解，此次通過的新政策具體內容包括：將Uber及Lyft等約車服務基礎價格由原本的$1.35/英里提高至$2.4/英里，並為所有合同工提供最低工資補償。在此基礎上，議會還將就司機數量、工作時間、薪酬補償具體方案等方面做出詳細規定。

雖然市府聲稱此次新政策的推出將令Uber及Lyft司機獲得更公平的薪資待遇，但一些司機認為市府此舉雖然表面提高了薪資，卻會減少民眾使用約車服務的數量，並認為市府是與出租車服務站在一邊，幫助他們獲得更多用戶。但一些既駕駛Uber和Lyft，同時也開出租車的司機表示，市府的新規定將使得所有服務的使用率趨於平衡，並無不妥。

印度裔市議員Kshama Sawant表示，在薪資酬勞公平化方面，我們還有很多要做。民眾不要抱著Uber那種大公司會站在司機一邊，為司機的利益著想的想法。她提醒司機們注意，市府才是真正考慮他們利益的，而那些大公司考慮的只是利用自動駕駛汽車取代人力，徹底剝奪他們的工作。

對於此次新政策的推出，一些長期使用拼車服務的民眾也表示不滿，稱這一改變或將大幅提高出行成本，將考慮使用其他方式代替。