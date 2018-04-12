西雅圖市政府剛批准承建商蓋公寓大樓免提供車位的新措施，希望可以舒緩西市租住費用高漲，多建一些居住單位並鼓勵市民以公車或捷運代步。

實際上按西雅圖汽車增長量，由二Ｏ一Ｏ年的五萬多部至二Ｏ一六年的逾四十四萬部汽車的增長率來說，居所不設停車位顯得非常不配套不方便，這將會令西雅圖日後成為「一車位」難求的城市。

城市發展迅速是好事，但西雅圖卻出現了整體設施不配合速度不一致的弊病。歸根究底都是空間不足用途相爭的問題，但空間是一個不能改變的基數，横向發展被局限縱向發展也受阻，這種糾纒最終祗會令西雅圖變得密集，生活質數下降是意料中事。

西雅圖市政府己努力改善交通問題，在市內增設付費道路的建議近期都被提出並開始議論。政府想利用收費政策來減少每日湧入交通流量同時也增加額外收益。不過對需要自駕來西雅圖的外來者也不會省著那份收費，最不受惠是在市內生活又需要自駕的西雅圖居民，因為公車與捷運的路線大部份都不能到府服務，這才令市民選擇自由方便的自駕，但在未來他們的生活負擔又再加多一點點了。

無論如何，正在篷勃發展的西雅圖由於空間不足，不管政府用任何政策方案，交通祗會繼續繁忙越來越糟，找停車位或付高價泊車將會西雅圖駕駛者日後要付出的代價。