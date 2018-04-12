I-5北向春夏大「整容」 週末封路影響交通

（本報訊）I-5北向路面整修工程將於今年春夏兩季開展。

華州交通署表示，雖然在過去幾年內，I-5路面一直有過不同程度的小規模拼接修補，但路面搶修工作已經刻不容緩，不能繼續無視下去。

此次修路可謂是一項巨大的「整容」項目，耗資3,260萬美元。交通部門希望經過整修，將I-5北向由馬丁路德金路（Martin Luther King Jr. Way）至東北拉文那林蔭道（NE Ravenna Blvd）之間路段翻整，讓路面變得煥然一新。

此次需要整修的路段全長13英里，在施工過程中將被換以全新的混凝土及柏油路面，路中37處伸縮接縫也將悉數更換。但這一巨大工程也將為民眾帶來不便，在修路過程中至少有6個週末，I-5北向靠近S Spokane St.附近將面臨減少車道，甚至完全封路的狀況，民眾則需要繞行。以下是封路細節：

4月13至16日: I-5北向通往西西雅圖大橋/ 哥倫比亞路（West Seattle Bridge/Columbian Way）匝道關閉。

4月20至23日: 週末減少車道。

4月27至30日: 週末減少車道。

5月11至14日: 週末減少車道。

5月18至21日: 北向車道全部關閉。

6月1至4日: 北向車道全部關閉。

7月13至16日: 週末減少車道。

此次修路與去年翻修南向車道相似，將確保I-5最繁忙路段的行駛安全及可靠性，希望民眾根據封路時間自行調整出行計劃。由於多數修路工程需要在晴天進行，所以時間表或在之後有所變動，交通部門提醒民眾時刻注意相關消息。