世界地球日（World Earth Day）即每年的4月22日，是一項世界性的環境保護活動。最早的地球日活動是1970年代於美國校園興起的環保運動，1990年代這項活動從美國走向世界，成為全世界環保主義者的節日和環境保護宣傳日，在這天不同國籍的人們以各自不同的方式宣傳和實踐環境保護的觀念。

起源與發展

最初的地球日選擇在春分節氣，這一天在全世界的任何一個角落晝夜時長均相等，陽光可以同時照耀在南極點和北極點上，這代表了世界的平等，同時也像徵著人類要拋開彼此間的爭議和不同，和諧共存。傳統上在很多國家都有慶祝春分節氣的傳統。早期聯合國也在每年的春分舉行世界地球日的活動。

1969年美國民主黨參議員Gaylord Nelson在美國各大學舉行演講會，籌劃在次年的4月22日組織以反對越戰為主題的校園運動，但是在1969年西雅圖召開的籌備會議上，活動的組織者之一，哈佛大學法學院學生Dennis Hayes提出將運動定位在於全美國的、以環境保護為主題的草根運動。

1970年4月22日在美國各地總共有超過2000萬人參與了環境保護運動，這次運動的成功使得在每年4月22日組織環保活動成為一種慣例，在美國地球日這個名號也隨之從春分日移動到了4月22日，地球日的主題也轉而更加趨向於環境保護。

由於環境保護運動在世界範圍內的興起，1990年第20屆地球日活動的組織者希望將這一美國國內的運動向世界範圍擴展，為此他們致函中國、美國、英國三國領導人和聯合國秘書長，呼籲他們採取措施，舉行會晤締結關於環境保護議題的多邊協議，協力扭轉環境惡化的趨勢；同時地球日的組織者還呼籲全世界願意致力環境保護的政府在1990年4月22日各自動員國民開展環境保護運動。地球日活動組織者的倡議得到了亞洲、非洲、美洲、歐洲許多國家和眾多國際性組織的響應，最終在1990年4月22日全世界有來自140多個國家的逾2億人參與了地球日的活動。從此世界地球日成為全球性的環境保護運動。

以下介紹幾張與地球日有關的活動記錄：