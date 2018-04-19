賓夕凡尼亞州星巴克咖啡店兩名在店內等候朋友但並沒有光顧的黑人因久坐不離去而遭咖啡店召來警察以亂闖罪名將其拘捕。結果星巴克被指責為族裔歧視引來公眾不滿與杯葛危機。

相信賓州星巴克店事件應該是個別情況，但作為連鎖經營的大企業，任何小事一椿的也能牽一髪動全身，影響企業聲譽與業務。星巴克總裁明智地公開道歉，趕赴賓州查看事件真相並決定全國關店半天檢討，希望能平息民憤。

服務行業的待客之道，不管顧客是對還是不對，但「顧客永遠是對的」就是金科玉律。在今日競爭強烈的商業社會裡，今天不是客但明天可能成大客，留有餘地總不會吃虧。

口碑永遠是最重要的。在任何零售市場中，舉凡進了門的人就有機會成為客人，能否將服務與產品推到客人手上令他們開心自動掏腰包付款是店員的本領與成就。謹記顧客就是衣食父母。當一個面面俱圓的成功營銷者絕不簡單與容易；看來賓州星巴克咖啡店應該好好再理解這些營銷概念，在合理情況下，別跟公司的利益過不去。

今日在街頭巷尾的連鎖或獨立經營的咖啡店早已成為社交聚腳點，總有著各式人等流連、聊天、談公事、讀書、發呆等等。消費數元的一杯咖啡飲品就可以讓很人閒坐半天，免費續杯、提供免費網絡與電子用品充電也成為很多小店吸引顧客的亮點。店員鮮有給久坐的客人板著面，這就是小生意經營之道，製造人氣帶動人流才有機會旺財。