星巴克5月29日全美店面停業半日 進行防種族偏見培訓

（本報訊） 費城某星巴克顧客本月12日拍攝一段視頻並上傳社交媒體，顯示多名身著制服的警員圍住兩名坐在店內的黑人顧客，問話後用手銬拷住兩人押走。兩名黑人沒有抵抗。一名白人顧客不停問警察：「他們到底做了什麼？他們做了什麼？」 視頻上傳後獲上百萬次點擊。

據目擊者描述，店員只因兩名黑人顧客沒有購買飲品卻要求使用衛生間而打電話報警。二人當時坐在店內等朋友，而朋友到達時卻看到他們被警察押走的場景。

星巴克首席執行官凱文·約翰遜（Kevin Johnson）15日為此次事件公開道歉，稱店員報警抓兩名無辜黑人顧客的行為「應受譴責」，並事後發表聲明，稱自己希望向兩名客人親自致歉。17日， 星巴克官方正式宣佈， 將於5月29日下午關閉全美8,000餘家店面， 對所有員工進行一次全面的防種族偏見培訓。此次培訓旨在預防歧視現象再度出現，將有約17.5萬名星巴克員工參與培訓，而此次培訓內容也將成為未來星巴克新員工入職必須通過的培訓。約翰遜表示：「我與我的領導團隊在費城呆了幾日， 密切聽取社區聲音，知道了我們在哪些方面做出了錯誤的舉動，並擬定了改正錯誤的詳細步驟。」

星巴克官方表明，此次培訓邀請到法律及少數族裔維權方面各界專業人士進行指導，培訓材料也將整理成冊，提供給其他公司參考，因為避免種族歧視現象並不僅僅是星巴克一家公司所要注意的問題。

18日早，星巴克創始人舒爾茨（Howard Schultz）事發後首次在電視媒體面前公開致歉：「我很尷尬，也很慚愧。我認為這次發生的事情在任何層面上講都是應該受到譴責的。我親自處理這件事，大家決心要將錯誤改正過來，我們昨天發表關店培訓聲明僅僅是一個開始。」舒爾茨表示自己與涉事員工獨處了整日，並稱其已不在星巴克任職。舒爾茨認為，此次停業培訓雖然耗資數百萬，但自己不認為這是一種損失，而更願意稱其是一種「投資」。