麻沙街匝道信號燈 17日正式開啟

（本報訊）因交通擁堵嚴重而臭名昭著的麻沙街（Mercer Street）一直以來都是令通勤者最為頭痛的路段。由3月開始，麻沙街通往I-5高速公路匝道上，每週末使用信號燈控制車流，至今測試已持續月餘。

本月17日，匝道信號燈正式在工作日首次開啟。民眾對於信號燈的出現持懷疑態度，有些人認為以控制車流的方式調節交通擁堵狀況，不知道是否真正能起作用，還是適得其反，將等待時間繼續無限制拉長。

華州交通署運輸工程師Morgan Balogh稱，信號燈在每輛車通過時停頓數秒，強制車輛在匯入高速公路合流時，並道更加有序。他表示，I-5南向公路每日下午平均每小時通車輛為7,000車次。若信號燈方案得以順利實施，則高速公路平均可以增加3%至5%的通車量。但Balogh同時表示，信號燈的設立對於交通狀況最差的上下班高峰時間段來講， 或許幫助並不顯著。但民眾在下午2時至3:30及6:30至8點等時間段內，或許將看到明顯改善。從3:30至6:30晚高峰期間，交通狀況擁堵最為嚴重，交通署方面並未期望信號燈可以有所幫助，且幾乎並沒有什麼方案真正可以徹底解決這一擁堵現象。

對於擔憂增設信號燈將造成更嚴重交通擁堵的民眾， Balogh十分確信地給予答復：「這項（匝道信號燈）計劃不會令麻沙走廊（Mercer Corridor）的交通狀況更加糟糕」。

主管麻沙街的西雅圖交通部發言人Norm Mah表示，工程師將在交通中心進行密切監管，隨時做好調整信號燈的準備。

目前西雅圖地區共計有245個匝道信號燈，華州交通署官員表示，這些信號燈將車輛在高速公路上合流時出現撞車意外的幾率降低了1/3。