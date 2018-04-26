前FBI局長科米造訪西市 為新書做宣傳

（本報訊）前聯邦調查局（FBI）局長科米（James Comey）日前宣佈新書《更高忠誠：真相、謊言及領導能力》（A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership）已正式出版，並分別於本月22、23兩日分別現身西雅圖大學及亞馬遜總部，親自為新書做宣傳。

在西雅圖大學的宣傳活動中，共計有700人出席，門票一早便已售罄。在活動中並無媒體記者參與，民眾將問題寫在卡片上交給科米，最後由他一一作答。參與活動的民眾表示，在整場活動里，並沒有太過於尖銳的難題，活動氣氛一直十分和諧友好。

科米在新書中記載了自己從政20餘年，直至去年5月被川普解僱前的種種經歷。科米在書中提到自己被解僱一事稱，總統認為自己在對「郵件門」調查中存在疑問，故將其解僱。但他表示川普猶如「黑幫老大」一般，完全不顧事實真相。同時，他還在新書中提到，自己之所以重啟對「郵件門」的調查，是因為沒有預見到希拉莉（Hillary Clinton）會在大選中敗選，他只是不希望希拉莉成為一名「非法總統」。但若知道最終的選舉結果如此出人意料，自己也許並不會再度調查此事。

23日，科米參與亞馬遜「Fishbowl」網絡訪談，活動屬於私人性質。