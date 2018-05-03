平安過渡五‧一遊行近年已是西雅圖警方與商家的宿願。去年西雅圖群眾行為表現良好，今年五‧一本地參與者人數大跌，但總算無風無險又過一天。

在中國人眼裡，五‧一是長假期，慶祝方式就是享樂旅遊大吃大喝，這都是基本活動，興旺經濟。遊行則是西方的玩意。但近年來卻成為一個給予群眾發洩的日子，大家走上街頭大叫大喊，漸漸走離原來紀念及慶祝勞工權益的軌道；五‧一也不再是和平示威的日子，部份群眾借題發揮，製造暴力，破壞了五‧一的原意，也造成一定經濟的損失。

本地大部份群眾對五‧一造成的擾民雖然不滿，但也無耐，因為美國是民主的國度，祗要活動按規定申請不違法，大家都難有異意。為走避混亂，唯有在知道五‧一路線後做好應對準備。經過慘痛教訓的商家會提早休息或圍板防止商店遭受破壞；可以的話有些市民更索性留在家中工作，能遠離這些遊行地區就走遠一點。與西雅圖全民數字相比，並不會有太多群眾興高彩烈加入遊行，留在電視機前觀看熱鬧的數字反而會更多。這都是被一批不負責任民眾遺留下來的惡果與壞印象所致。五‧一變成了勞民傷財又增加警方工作壓力的日子。

遊行者可以利用五‧一來表達訴求與不滿，但不要對其他市民造成不便。政府日後應要考量一個兩全其美，既減少對大眾影響而又能滿足遊行者的遊行路線與時間，不要再無意識地影響大家正常的生活與工作程序。