機窗突然破裂 西南航空飛機再一次迫降

（本報訊）西南航空（Southwest Airlines Inc.）最近接連出事，5月2日又遇破窗緊急降落事件，從芝加哥飛往新澤西紐華克（Newark）的957班機，在飛行中一扇窗戶突然破裂，飛機緊急在俄亥俄州（Ohio）克里夫蘭（Cleveland）機場，所以沒有發生任何人員傷亡。

聯邦航空總署發言人Elizabeth Cory受訪表示，客機非常安全地降落在克里夫蘭機場，事發當時機組人員聽到飛機有些噪音，接著發現窗戶上出現裂痕，窗戶上的開關也被彈開。Cory指出:一切都沒有問題，只是大家嚇壞了。

西南航空表示，當時機上有76名乘客。

西南航空4月17日發生引擎爆炸意外，雖班機緊急降落成功，但過程中因左邊引擎爆炸，飛機碎片將其中一扇窗炸成一個洞，緊急改道降落費城國際機場，造成女性乘客Jennifer Riordan幾乎被吸出飛機，最後傷重不治。

據報導，西南航空公司（SouthwestAirlines）告訴法新社，飛機轉降克里夫蘭-霍普金斯國際機場（Cleveland-Hopkins International Airport），進行其中一扇多層玻璃窗的維修，並強調飛機平安降落。

聲明指出：這架飛機已停飛進行維修檢查，我們的克里夫蘭職員正努力提供76名乘客轉搭另一班機前往紐瓦克（Newark）。

西南航空強調，每一扇窗戶都是多層玻璃窗，因此編號957航班當時保持加壓。

據飛行資料公司FlightAware網站，這架波音737-700當地時間上午8時53分自芝加哥中途國際機場（Midway International Airport）起飛，10時46分降落克里夫蘭機場。