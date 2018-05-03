母親節（Mother’s Day），是一個感謝母親的節日。這個節日最早出現在古希臘而現代的母親節起源於美國，是每年5月的第二個星期日。母親們在這一天通常會收到禮物。今年母親節是5月13日，星期日，母親節最常送母親的禮物是花。

美國的康乃馨

母親節起源於美國的安娜賈維思女士（1864-1948）。二十世紀初期，女性積極爭取投票參政權。安娜女士成長後在葛瑞佛頓教書，照顧母親與失明的姊姊愛爾西諾。她參女性投票參政權運動。1905年的五月，安娜的母親去世，安娜在兩年後說服她母親所屬的衛理教會，在她母親去世兩週年時（五月的第二個星期天）為她舉行一個紀念儀式。會場用白色康乃馨代表母愛。

1934年5月，美國首次發行母親節紀念郵票，郵票上一位慈祥的母親，雙手放在膝上，欣喜地看著前面的花瓶中一束鮮豔美麗的康乃馨。隨著郵票的傳播，在許多人的心目中把母親節與康乃馨聯繫起來，康乃馨便成了象徵母愛之花受到人們的敬重。之後康乃馨就被稱為母親之花，用康乃馨來表達對母親的感恩、依戀、思念之情。送不同顏色的康乃馨代表不同的意義：

粉色——傳說是聖母瑪利亞看到耶穌受到苦難留下傷心的淚水，眼淚掉下的地方就長出來康乃馨，因此粉紅康乃馨成為了不朽的母愛的象徵。

紅色——用來祝願母親健康長壽。

黃色——代表對母親的感激之情，祈祝母親永遠美麗年輕。

白色——除具有以上各色花的意思外，還可寄託對已故母親的哀悼思念之情。

中國的萱草花

中國的母親節也是5月的第二個星期日，一般人會用賀卡和康乃馨來表示對母親的愛，雖然康乃馨被視為獻給母親的花，但中國的母親花是萱草花，又叫忘憂草。萱草的花形似百合，橘紅色或黃紅色，無香氣，花未全開時，可採做菜食用，根可入藥，若開花則供觀賞。萱草， 俗稱為黃花、黃花菜、金針、金針花、金針菜、宜男草等。萱草的花形似百合，橘紅色或黃紅色，無香氣，花未全開時，可採做菜食用，根可入藥，若開花則供觀賞。古人認為以此草嫩苗為蔬，食之令人昏然如醉，可以使人忘憂，所以又稱為忘憂草、忘憂物。

北堂是古代居室東房的後部，是主婦盥洗的地方。故北堂借指母親。後來，就用「萱堂」來指母親的居室喻指母親。相傳隋末時，唐太宗李世民與父親李淵南北征戰，他的母親因思念兒子而病倒。當時大夫就用具有明目安神效果的萱草，煎煮給李母服用，並在北堂種植萱草以解其憂思。後來，遊子要遠行時會在北堂種植萱草，希望減輕母親對孩子的思念忘記煩憂。唐朝詩人孟郊《遊子》詩云︰「萱草生堂階，遊子行天涯；慈母倚堂門，不見萱草花。」詩中以景喻情，深刻的流露出母子間含蓄的情感令人為之動容。於是萱草遂成為中國的母親花。

泰國的茉莉花

8月12日是泰王國太後詩麗吉陛下的生日，也是泰王國法定的母親節。母親節是泰國人民每年都要慶祝的節日，泰國政府從1976年起，把8月12日定為《國家母親節》。這一天泰國各機關學校放假，人們舉行各種慶祝活動頌揚太答的品德與功績，同時，將清香潔白的茉莉花獻給摯愛的母親表達深深孝心。

茉莉花成為母親節的像徵是因為它有潔白的顏色與持久的芬芳，茉莉花終年盛開意寓著母親對孩子無與倫比的純真之愛。和鮮花比起來更為普通的是做成盆栽茉莉花樣子的人造花，另外還有做成單朵的可以為母親別在胸前。