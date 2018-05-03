西雅圖水族館擴充美化 配合海濱區新發展

（本報訊）正當西雅圖市中心的海濱區迎來新了派克市場的新面貌及阿拉斯加高架橋拆卸工程開始後，西雅圖水族館Seattle Aquarium早已為它要面對的未來迅速發展，做好準備。

在二Ｏ一七年西雅圖水族館打破了歷年來的入場人數紀錄，參觀人數接近八十六萬人次，其中包括了來自本地逾五百間學校的近四萬名學生。這數字令水族館開始計劃擴張，令館內的設施能接每年逾一百萬人次的觀光客，將展覽面積擴大百分之四十。

水族館計劃在二Ｏ二四年完成館內的新海洋展館，展館將有機會展出吸引市民的鯊魚。西雅圖市政府撥款三千四百萬元作為部份建館經費，不足的餘款則來自不同的私人捐款。

為了強化環保工程，西雅圖水族館同時增聘人手，請來新環保主任梅爾，專門負責一系列的環保計劃項目與研究。梅爾表示，她將會與社區內的商業組織及志願團體結成合作夥伴。西雅圖水族館的⻆色不再光是讓市民參觀認識海洋生物的場地，它可以與本地的海洋魚業共同發展。西雅圖水族館原來是本地一個名為精明捕魚計劃的始創會員之一。梅爾同時計劃與餐館及廚師合作，共同為捕魚業的持續性發展與自給自足共同努力。

梅爾相信與商業機構合作，可以加速環保意識的發展。例如宣傳減少使用塑膠用品如購物膠袋及飲管與水瓶可以改善環保；與海洋環保組織合作探索保護普捷灣水質，有助減少海洋污染；與本地潛水家及生物學家共同研究各種海洋生物生態，為市民提供最新的本地海洋生態資訊。