健康有問題不准移民 申請豁免方能入境

靜雯博客 如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section 在西方歷史中很多人相信幾個世紀前的法國人和德國人就發明了湯,然而中國人在幾千年前就已經烹調湯了。 湯對我們來說是很重要的,一些人因個人飲食習慣或健康狀況以湯取代午餐或晚餐。法國劇作家莫里哀(Moliere)說:「我生活在湯裡而不是在言辭——I live … [繼續閱讀……] about 湯的回憶錄(本文照片由吳靜雯攝影提供)