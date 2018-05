湯的回憶錄（本文照片由吳靜雯攝影提供）

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section

在西方歷史中很多人相信幾個世紀前的法國人和德國人就發明了湯,然而中國人在幾千年前就已經烹調湯了。

湯對我們來說是很重要的,一些人因個人飲食習慣或健康狀況以湯取代午餐或晚餐。法國劇作家莫里哀(Moliere)說:「我生活在湯裡而不是在言辭——I live on soups, not on words」湯成為莫里哀創作靈感的源泉,無獨有偶的湯也是我的創作之泉。不少作家包括記者在內,都因不斷吸煙或飲酒作為他們創意對象而臭名昭著。

根據中國飲食文化表明,湯是具有療性,可以治愈皮膚乾燥、壓力、腳疼、疲勞甚至失眠。我不是因為要寫博客而寫湯,而是一位讀者在閱讀了我的博客《如何用中國人的方式活到百歲高齡》一文後,向父母索要一份食譜,因為我在文章中提到有關長期飲用中式湯的大同飯店老闆百歲人瑞母親陳雷瑞貞女士。而我自己非常喜歡中式湯,不僅因為它們味道很好而是讓人喝下去很舒適的食品。我想我就是「湯」,因為我每天晚上在家吃晚飯總要喝湯。我必需承認我沒有太多的時間來煲它,所以我的廚房裡有一些用在緊急缺湯情況下的Campbell湯罐頭,而我也不得不到華埠國際區以外的商家去買低鈉的湯罐頭。

煲中式湯是相當費時的,如果家裡有一個慢燉鍋,可以在早上將所有的食材傾倒入鍋,那麼下班回家時就有湯了。

我寧願付錢請人煲湯,我的一位員工非常不錯,她可以在一個大鍋裡煲湯,每週至少一次她將煲好的湯與我的家人分享。這篇博客的內容出自我的童年餐、員工和其他人為我準備的湯,同時為了寫這篇文章,我也偷用了中文網站和一些書籍內的提示。

什麼是中式湯?

法式湯和中式傳統湯間的區別在於亞洲風味的湯通常是清澈,從不會摻芝士或奶油作成濃稠狀,因為這種湯會讓我們吃進大量的卡路里和脂肪。中國人喜歡準備各種大量不同原枓成分的煲湯,但從來都不放牛奶和黃油。為達到飲食的平衡,亞洲湯總是包括肉或海鮮及蔬菜,通常需要至少一小時在低溫下煮沸,直到所有成分融合在一起為止。

從字面上看,燉中國湯被翻譯成「老火湯」。大多數西雅圖中餐館不再供應老火湯因為它不划算。在中國很多餐館提供的湯主要是酸辣湯,不同肉類的骨頭湯、蔬菜湯、蛋花湯等等。如果想要更好的湯需提前預訂並多付點錢, 但是值得的。只要告訴餐廳「不要放味精」那麼就能喝到原汁原味的湯了。

陰陽平衡

中式湯的功能是不可思議的,如果你的腳無力,骨頭肉湯可以加強腳勁;身體陰陽能量的不平衡可能會讓人感到緊張或虛弱,如果一直感到疲乏倦累,那麼雞肉和西洋參(生長在威斯康星州——Wisconsin)湯或人參排骨湯可以糾正體內陰陽失調,會增強我們的能量。如果一直感到很冷是因為身體陰氣太重,如果是這樣嘗試雞肉和黑胡椒湯來增加陽氣可讓身體升溫。如果有太大的壓力不妨喝些煮有魚、豬肉或雞肉的白菜湯來冷卻身體。

如果皮膚乾燥那就喝冬瓜、乾扇貝、鴨肉或椰子肉以及荔枝和乳鴿(squab)的湯。如果買鴨肉或乳鴿肉太麻煩,那就換成栗子、核桃和排骨湯會使皮膚光澤滑嫩。或者喝蓮子、綠豆和雞湯煮成的湯。如果有痤瘡那就喝雲耳(auricularia)、紅棗和魚尾湯,雲耳通常用於中式烹飪的料理,在亞洲雜貨店可以買到。另一種對皮膚有益的湯是喝4個小菊花芽(它會在水中發開成巨大的花朵)或一瓶豆漿加兩茶匙蜂蜜。

湯有好處

用海帶和排骨做湯。大麥、豆腐和木瓜湯是減肥的絕妙之選。為了獲得更好的睡眠質量,請用龍眼肉、雞肉或豬肉做湯。如果有慢性失眠,不要期待奇蹟,可以通過用兩碗水煮龍眼肉半小時然後混入蜂蜜和晚餐一起喝。隨著時間的推移能感覺到不同。為了改善視力,準備枸杞和魚或雞肉的湯。如果對煲湯有疑問,讀者可去華埠健生行參茸藥材、新安東參茸藥材、陸安東參茸藥材,太和堂參茸海味藥業有限公司等中藥行諮詢。以下是華埠國際區太和堂參茸海味藥業有限公司提供的三款湯,大家不妨試試:

安神湯可助睡眠——茯神、杞子、陳皮、桂元肉、合歡花、百合、玉竹、淮山。

潤喉湯可潤喉免沙瘂——菊花、羅漢果、大海子 。

舒筋活絡湯有安神作用——紅棗、桑寄生、桂元肉 。

雞肉和豬肉

如果是素食者,傳統的中式湯可能不適合,因為雞肉和豬肉是經常使用的成分。正如我之前寫的雞肉對中國人來說是所有肉類之王,對於生育或手術後需要重要營養的虛弱靈魂來說,雞肉是尤其適合的。

最近丈夫由於盲腸炎(appendix)疼痛在醫院住了一晚沒有食慾,但他也需要食物來補充體力。我的員工Rebecca是一位美食家,她說就喝「純雞湯」,但她教我的是不同的作法。中國人通常用全雞作湯,這是勞動密集型的工作因為必需去雞皮除脂肪。

Rebecca建議湯應該有雞骨和雞肉,於是我去宇和島買到雞胸骨(肋骨)和雞胸肉。雞胸肉沒有皮我很高興免得費時去處理,我把兩塊胸肉和一個雞架放在一個約有七碗水沸騰的鍋裡,用中等火熱煮一個小時。另外在煮沸前先將2-3片生薑放在水中去消除肉腥味,在我們的飲食文化中通常是推薦使用整隻雞。但我更喜歡沸騰而不是慢燉細煮,因為湯或可能過於豐富導致體內陽氣過多。另外在煮沸前要先清洗和沖洗胸肋骨,用鹽清潔內臟,這樣煮出來的湯自然就清澈美味。

可以用比純肉便宜的骨頭,但味道不如肉和骨頭放在一起的湯頭好。選擇雞肉、豬肉、牛肉或魚骨作為主要成分之一。雞骨是最好的,豬骨是我的第二選項,我不太常用牛骨因為它會使湯太油膩,對我來說陽能量會太多些。有人可能更喜歡牛肉,但要處理的是在湯沸騰後將其冷凍,然後在喝之前去掉頂層的油脂。

魚骨是素食者的理想選擇,煮魚骨湯花的時間要少得多。但要小心可能會吞下湯裡的骨頭,因此烹飪時將魚放入網袋中可能是個好主意。可將魚和雞骨煮在一起,或混合豬肉和雞骨,甚至魚和豬骨,但從來不用牛骨。在挑選肉或骨頭後,可以將它們倒入不同種類的蔬菜如胡蘿蔔、馬蹄(water chestnuts)、生花生和乾白菜(可以在唐人街雜貨店買到)。如果放胡蘿蔔、芹菜、西紅柿和牛肉就會像作羅宋湯一樣。

湯裡還需要加什麼嗎?兩片生薑去除魚腥味,可以增強所有成份的味道和化學作用,即使湯裡沒有魚骨頭薑片也是不可少的。西洋菜(watercress)配骨頭和枸杞煮成的湯是另一道極品,會改善我們的視力。

魚骨、蓮子和木瓜湯對失眠有好處,如果要用海鮮最好從亞洲雜貨店購買乾貨,一般店裡都有乾鮑魚、乾蝦和乾扇貝,將這些乾海產品與其它食材搭配在一起,可以增強湯的風味。

如何準備

你不必成為作中式湯的專家,沒有規定哪項技術或哪個特殊的調味汁是必要的。如果家裡有甜味的食材比如胡蘿蔔只需放些鹽。當水溫較高時將清洗好的肉和骨頭倒入鍋中即可,煮上半小時然後加入蔬菜。一磅雞肉或豬肉配上一把水芹或四根白菜莖,或雞肉加兩個胡蘿蔔,3/4磅的大白菜,一個土豆和兩個西紅柿就能作出美味的湯,這取決於我能從超市裡買到什麼,以及我的冰箱裡有些什麼現成的食材,這只是一個估計的量,但永遠記得把兩塊薑片放進湯裡。

我做飯從不遵照任何食譜,因為我討厭食譜,試驗是最好的經驗。我每次放進的水量不同,通常情況足夠維持2-3頓飯的使用。我每餐至少喝1-2碗湯,這樣我就可以在一天中解決體力的挑戰。

我母親曾經說過「不喜歡湯的人,會因為很多健康問題而失去工作」這是我珍惜的建議。她曾經觀察不喜歡湯的人是沒有人情味的,不知此事由來何處?是否當真。我也注意到喜歡湯的人不太可能感到壓力,現在這對於許多工作的人來說,這可是至關重要的。