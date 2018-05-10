華州加油站監管滿漏洞 汽車入油不一定足斤兩

（本報訊）市民前往汽車加油站加油是平常生活事，在加油付款後市民都會馬上離去而鮮有檢查是否如付款所購買的容量。不過由於華州的加油站監管並有嚴格執行加油容量器度量的例行檢查，令到部份加油站因為機器失靈而多收或少收油費，顧客還是一直被懵在鼓裡。

日前本地第五電視台King 5的調查報導發現，華州現存十一萬四千個註冊登記的重量與尺寸器材被檢查的頻率，都較全國其他地區低。目前華州由於加油站的容量器材按州例原則上是三年一檢，但州政府卻沒有法例規定檢查要嚴格執行，致使很多加油站根本就早已逾期不檢。據悉目前華州正推出一項新計劃，再減少檢查次數，此舉將會令消費者更沒有保障。目前華州鄰近地區如俄納崗州及愛達荷州檢查的頻率要比華州高出三倍，基本上他們是進行年檢的。其實一年一檢也是國家重量與尺寸量度議會所提倡的，這監察措施將能真正起到管理作用及對消費者有利。

在華州負責管理商營重量量度的部門是華州農務部，該部門的重量與尺寸計劃Weights & Measures Program就是監察所有商營量度器材、價格驗證、包裝檢查、公民教育、監察燃油質量及調查投訴等。任何商業要提供重量或容量與尺寸量度服務都要向華州農務部申請，並要每年登記一次。

在華州被發現逾期不檢的汽油站主要都是來自消費者的投訴而爆光。消費者發現支付油費比平常多後生疑因而舉報。在每一個加油站內都應該貼有一張由華州農務部發出的檢查貼紙，紙上印有檢查年份，如圖上的貼紙最後年檢年份是二Ｏ一Ｏ年。這張貼紙是一名消費者在華州Highline一油站內因發現汽油費比她日常在一個Des Moines油站支付的多出五至七元而揭發，這個加油站在每五加侖油中就短缺近十六份之一加侖的容量。當華州農務部派檢查員到場查察後，加油站的容量計算很快回復正常。

華州農務部重量與尺寸計劃的檢查部發言人表示，該部門十名檢查員都已盡力執行三年一檢的要求，但他們也承認三年一檢並不足夠，每當檢查員抽樣到油站檢驗時總會發現問題。平均約共百分之十的加油機器都不準確。當然頻密的檢查會對油站東主帶來壓力，但卻能保證加油容量計算正確。華州農務部提醒市民防止在加油站受騙，最好在加油時留意加油油管是否完整及觀察是否存在漏油程況。如有任何懷疑，請致電360-902-1857查詢。