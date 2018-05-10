面對永無止境的流浪遊民問題，雖然西雅圖民眾的容忍程度相信已達到頂點，但也祗能嘆一聲「奈何」。不管是誰在執政，為政者在上任前或任內對市民許下解決遊民問題的承諾，根本是無法兌現。
隨著春暖花開，本地遊民街頭露宿情況即將又再如爆米花般似的在全城任何角落隨時爆發。盡管政府部門安排人手前往那些遊民營地苦勸他們入住庇護中心，但成功率卻微乎其微。
願意入住庇護中心者早已離去，尋求改善生活早日重新自立的過日子。留下來繼續流浪的那一批，根本就表明態度是要享受自由不願受約束，這份堅定的心態是改不了。
政府尊重民意及容許露宿街頭的規條被濫用得淋漓盡至，到頭來是啞巴吃黃蓮，有苦自己知。政府根本是無招可施，這也是人道主義的結果，維護人權的團體打正旗號要保護遊民，結果全體市民都要一起為這種制度而付出及自食其果。
亞馬遜與眾多商企宣佈西雅圖再這樣緃容遊民，他們在本地的未來發展也要從詳計議。這都是在商言商人之常情，而最要的是問題已不再是多交人頭稅金用錢可以解決那樣簡單，倘若能動用一筆巨款，一次性將流浪問題圓滿結束，相信本地商企可以考慮支持，但祗要現行對遊民露宿的制度不變，最後也是勞民傷財，徒勞無功。因為千金散盡問題還復來，政府處理遊民問題不能再治標不治本。誰願意無止境去供養遊民及承受他們的問題。
Comments
Ho, from St. Louis says
Just one more reason American Dream is at best a Myth !
仅3.7%的美国人能从贫困达到富有
“只要经过努力不懈的奋斗便能获得更好生活”的信仰，曾激励一代又一代的美国人，然而现实生活中却远非如此。一项最新研究报告显示，事实上，仅有3.7%美国人能从贫困最终达到富有。
美国皮尤慈善信托基金会最新发布的经济流动性项目研究报告称，40%的美国人认为，一个美国人通过努力工作可以从一贫如洗变得富有。
“但白手起家奋斗成功的故事在好莱坞比现实生活中更为普遍。”报告说，事实上，在收入最低的五分之一美国人口中，84%从未成功进入中产阶级行列，有58%的人直至成年仍处于同样的贫困状态。
富裕阶层往往能获得更多的财富，他们有更多的钱投入到教育和培训，从而可能获得更高的收入回报。报告显示，事实上，仅有3.7%的美国人能够成功地从贫困最终达到富有。多数出生于贫困家庭的美国人一生都没有改变其贫困的状态。
美国名义上是一个凭实力说话的社会，才干和努力会得到回报。但事实会让那些信奉白手起家的人感到失望。
《华尔街日报》文章显示，2015年旧金山联邦储备银行一项考察全体美国人流动性的研究发现，有58%的人在一代人的时间之后仍然处于收入最低的五分之一美国人口组别中。也就是说，“穷孩子”和“富孩子”在长大后很有可能成为“穷人”和“富人”。
专家称，这就是通常所说的“亲代惩罚”，如果你生来就处于最底层，那么你一辈子都处于最底层的概率要高得多。