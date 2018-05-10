面對永無止境的流浪遊民問題，雖然西雅圖民眾的容忍程度相信已達到頂點，但也祗能嘆一聲「奈何」。不管是誰在執政，為政者在上任前或任內對市民許下解決遊民問題的承諾，根本是無法兌現。

隨著春暖花開，本地遊民街頭露宿情況即將又再如爆米花般似的在全城任何角落隨時爆發。盡管政府部門安排人手前往那些遊民營地苦勸他們入住庇護中心，但成功率卻微乎其微。

願意入住庇護中心者早已離去，尋求改善生活早日重新自立的過日子。留下來繼續流浪的那一批，根本就表明態度是要享受自由不願受約束，這份堅定的心態是改不了。

政府尊重民意及容許露宿街頭的規條被濫用得淋漓盡至，到頭來是啞巴吃黃蓮，有苦自己知。政府根本是無招可施，這也是人道主義的結果，維護人權的團體打正旗號要保護遊民，結果全體市民都要一起為這種制度而付出及自食其果。

亞馬遜與眾多商企宣佈西雅圖再這樣緃容遊民，他們在本地的未來發展也要從詳計議。這都是在商言商人之常情，而最要的是問題已不再是多交人頭稅金用錢可以解決那樣簡單，倘若能動用一筆巨款，一次性將流浪問題圓滿結束，相信本地商企可以考慮支持，但祗要現行對遊民露宿的制度不變，最後也是勞民傷財，徒勞無功。因為千金散盡問題還復來，政府處理遊民問題不能再治標不治本。誰願意無止境去供養遊民及承受他們的問題。