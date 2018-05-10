雀巢斥資$71.5億攜手星巴克 欲組建全球咖啡聯盟

（本報訊）本月7日，瑞士食品巨頭公司雀巢（Nestle）與星巴克（Starbucks）聯合宣佈，將攜手組建「全球咖啡聯盟」。

雀巢公司將支付星巴克71.5億美元，以獲得在市場上出售及分銷星巴克袋裝咖啡及茶包的權利。此次達成的協議僅涉及星巴克在其飲品店外出售的袋裝及盒裝咖啡豆、咖啡粉和速溶咖啡等，其飲品店內所有產品均不受此次協議影響。

作為聯盟成員，雀巢將有權在全球範圍內推廣、出售及分銷星巴克、西雅圖最佳咖啡（Seattle’s Best Coffee）、星巴克臻選（Starbucks Reserve）、茶瓦納（Teavana）、星巴克VIA及公司旗下的高端咖啡豆特許經銷商意大利焙燒（Torrefazione Italia）的茶和咖啡。雀巢旗下的奈斯派索（Nespresso）和多趣酷思（Dolce Gusto）咖啡機將從明年起以星巴克品牌冠名。

星巴克方面表示，將利用此次交易資金加速股權回購，而雀巢方面在交易中將吸收500名星巴克員工。雙方預計此次交易將在2018年底完成。

專業人士稱，雀巢此舉意在鞏固自己在咖啡市場上的領先地位，雖然在全球咖啡市場中，雀巢市場佔有率為22.6%，穩居榜首；排在第2位的Jacobs Douwe Egberts市場佔有率僅為9.6%；而並列第3的星巴克與Lavazza各佔2.5%。然而，雀巢在美國市場佔有率為4.7%，僅排在第5位；而星巴克卻具有巨大優勢，以13.7%的市場佔有率排在第1位。