川航客機九霄爆擋風玻璃 安全迫降成都

（本報訊）四川航空一架空中巴士客機，14日在重慶飛往西藏拉薩期間發生九霄驚魂，機頭擋風玻璃突碎裂脫落，露出一個大洞，導致客機失重急墮，駕駛艙儀錶受損，副機師半邊身懸掛機外，險象環生。幸機長憑超凡技術，將飛機安全降落四川成都機場。事件中共有29人送院，包括碎片割傷面部及扭傷腰部的副機師，以及一名扭傷的空中服務員。

涉事航班編號3U8633，該機機長劉傳健事後接受內地傳媒訪問稱，當時飛行高度約3萬2呎，突然一聲巨響，擋風玻璃突然爆裂。他身旁副機師懸空飛起，幸身繫安全帶，才沒飛出機外。據網上流傳照片顯示，副機師的衣服被玻璃碎片割爛。內地傳媒引述航空業專家評價，這是一次「世界級的備降」，不少乘客讚機長化險為夷。

劉機長稱，擋風玻璃碎掉後，駕駛艙失壓令其耳膜極痛。駕駛艙氣溫急降至零下40度，手幾近凍傷；儀錶盤被掀開後，自動駕駛儀、無線電及大部分儀錶都失靈。他無法知道飛行數據，只憑手動及目視來操控飛機。期間他發出「7700」的緊急代碼，表示飛機遇到緊急狀況。他駕駛該航線逾百次，終穩住該機，在二十多分鐘後降落四川成都雙流機場。

網上熱傳客艙內短片，艙內的氧氣罩已掉下，雜物四飛，機艙上下顛簸。有乘客嚇至嘔吐，有人嚇暈、有人嚇哭。有人驚呼「要完了」、「空姐拋起」。另有空姐安撫乘客稱：「有能力有信心處理好！」

該客機上午7時46分安全着陸，2名受傷的機組人員及27名乘客先後送院治療。川航表示，送院乘客未見異常， 其餘乘客於當日中午12時許，轉乘另一飛機繼續行程。

涉事的川航空中巴士A319-100型號飛機，於2011年7月交付川航。近15日該機無擋風玻璃故障的紀錄，已確認破裂擋風玻璃為原裝件。民航局西南地區管理局等正調查事故原因，民航圈資深人士分析，擋風玻璃受損原因，可能是玻璃老化或材質問題，暫未有其他迹象表明是外來物或鳥擊造成。