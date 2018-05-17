市府慘遭打臉：燙手山芋沒人接 再度簽約富國銀行

（本報訊）去年2月，西雅圖市議會在投票表決中一致通過，要求市府與富國銀行（Wells Fargo）終止合作。

由於富國銀行為達科他輸油管道項目（Dakota Access Pipeline）提供私人貸款，西雅圖市府認為此舉將嚴重污染當地印第安部落水源，因其不符合本市價值觀而杯葛富國銀行，並宣佈將於2018年雙方合約到期後正式停止合作。

雙方合同原定於今年12月31日到期，然而西雅圖財務主管Glen Lee表示，儘管市府方面一直著手安排接手銀行，甚至計劃分割財政管理服務，與多家銀行分別簽約，並考慮與小型銀行合作，但在多方面讓步的情況下，到目前為止仍然沒有一家銀行願意簽訂合作協議。

Lee表示，在市府宣佈將與富國銀行終止合約時，富國銀行方面便態度強硬，甚至表示可以立即終止合作協議，無需支付違約罰款，並願意無償幫助市府尋找接手銀行。然而在終止合約決議下達後，市府財政部門多方努力無果，最終不得不再度與富國銀行簽約，這是市府方面可以做出的唯一安排。

近日，市府與富國銀行正式簽訂續約合同，將合約延續3年，由2019年1月1日開始生效。

富國銀行表示，西雅圖市府每年循環的資金在30億美元左右，銀行方面為市府管理每一筆財政收入，甚至包括停車費收入，市府每日銀行賬戶結餘約為1,000萬美元。對於此次續約，富國銀行發言人表示，「我們非常高興可以繼續為西雅圖市府提供銀行及財政服務，並以本地居民的最高價值為首要準則」。