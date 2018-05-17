英國哈利王子與美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）的世紀婚禮，本月19日在溫莎城堡（Windsor Castle）舉行，這場深受國際關注的王室婚禮為當地帶來人潮和商機。溫莎這個倫敦郊外的寧靜小鎮，因被選為哈利與梅根大婚的地點湧進大批觀光人潮，來自新娘家鄉美國的遊客尤其多已為當地商家帶來錢潮。

飯店旅館

儘管溫莎因溫莎城堡坐落於此而聞名遐邇，威廉和哈利王子就讀過的貴族學校伊頓公學也在附近，但這裡畢竟是小鎮，想親眼見證王室婚禮的遊客，可能會為了住宿問題大傷腦筋。目前小鎮的飯店全都客滿，這個小鎮已接近飽和。經營房屋出租生意的巴西移民Jaciara Pereira表示，她在溫莎和倫敦的17間房產都被預訂一空全是衝著婚禮而來。她透露，哈利婚禮讓她生意興隆，不得不多招聘些人手這對所有人來說是雙贏。

來自美國、印度、孟加拉、阿根廷等國家的觀光客砸錢不手軟，特地選在Notting Hil、Kensington等倫敦高檔地段訂房，這樣方便他們搭火車到溫莎，親臨感受王室婚禮的氣氛。溫莎的商家是哈利婚禮的直接受益者，但倫敦的豪華飯店也趕搭這場英國王室盛事的熱潮。

旅遊業

推出以王室婚禮為主題的度假包套行程，包括搭乘遊輪造訪非洲南部國家，有謠傳這是哈利與梅根的蜜月目的地，旅行社規劃的行程有遊覽地處尚比亞（Zambia）和辛巴威（Republic of Zimbabwe）邊境的維多利亞瀑布，以及到南非第一大城約翰尼斯堡觀光。

烘焙店

英國連鎖超市Iceland也不放過王室婚禮商機，以複製哈利和梅根結婚蛋糕為噱頭，限量供應雙層檸檬接骨木花蛋糕。Iceland主廚Neil Nugent表示，他不太擔心這個山寨版王室結婚蛋糕一個標價8英鎊，顧客會不買單，據傳哈利與梅根的結婚蛋糕花費6.5萬英鎊。

溫莎城堡對面的百年烘焙老店Heidi Bakery，19日將迎接它有史以來最忙碌的一天。對Heidi的第4代傳人Edward Durkin來說，他的店恰巧佔了地利之便，可以好好發筆王室婚禮財。Heidi Bakery創立於1918年，今年正好滿一世紀，Edward表示：「哈利王子婚禮是我們開店以來最隆重的大事，我們會充分利用這一天。」

蠟像館/樂高積木樂園

倫敦的杜莎夫人蠟像館中，梅根蠟像穿著一襲綠色的洋裝，和她的未婚夫哈利站在一塊兒，手上還戴著訂婚戒指，蠟像將在5月19日也就大喜之日當天和遊客見面。

在這同時英國溫莎的樂高積木樂園，也推出了一座用39,960塊積木堆成的溫莎古堡，慶祝英國皇室娶媳婦。樂高樂園表示是8名工作人員花了592個小時完成，他們還做了新娘和新郎。

英國著名的高檔瓷器現在就忙不停，趕製周邊商品。市場分析看好英國皇室製造的商機，將為整體經濟帶來至少10億英鎊。