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美國各州的消費稅有多高？

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在美國買東西一定要有消費稅（Sales Taxes/Consumption Taxes）另計的概念。商品的標價都不是最後你付錢的價格，而是還得加上另外課徵的消費稅。例如8.75%的消費稅加下去之後，標價$0.99變成$1.07事小，$100變成$109也堪忍，可是如果到了$1000要再多掏近$90時就是個大數目了，更別說買車的時候要多繳多少稅了！所以在美國買東西不僅得睜大眼睛看清楚標簽上的賣價，更得要注意到無形加上去的消費稅。

美國各地的消費稅由兩個部分組成： 州消費稅（State Sales Tax）+地方消費稅（Local Sales Tax, City & County）=綜合消費稅（Combined Sales Tax）。州消費稅由州政府制定為固定，而地方消費稅則由各縣&市政府制定，也就是說同一州的兩個城市可能會有不同的消費稅。要注意的是消費稅經常有漲跌變動。

下方為2018年各州平均綜合消費稅圖表，大概感受一下美國各州消費稅稅額高低。

▼依此圖表我們可以看出最高消費稅的前五個州分別是：

  • 路易西安娜州（Louisiana）——10.0%
  • 田納西州（Tennessee）——9.5%
  • 阿肯色州（Arkansas）——9.4%
  • 華盛頓州（Washington）——9.2%
  • 阿拉巴馬州（Alabama）——9.1%

▼無消費稅的有兩個州是：

  • 蒙大拿州（Montana）
  • 俄勒岡州（Oregon）

▼全美繳消費稅最低的州是

  • 阿拉斯加州（Alaska）1.8%

（註：本文為2018年1月份更新，稅率數據源為http://www.sale-tax.com/該網站提供消息隨各州與地方政府的稅率變動而時時更新。）

華盛頓州各城市的銷售稅率

▼華盛頓的州總的銷費稅為9.2%，因不徵所得稅（Income Tax）所以銷售稅是西部各州稅率之冠。在華盛頓州各城市稅率不一，總銷售稅率在7.000%至10.400%之間。華盛頓最近有匯率變動（2018年4月1日）。下方為2018年4月各州平均綜合消費稅一覽表，大概感受一下華州各城市消費稅稅額高低。

City
城市		Total Sales Tax Rate
總銷售稅率		City
城市		Total Sales Tax Rate
總銷售稅率
Auburn（奧爾本）10.000%Olympia（奧林匹亞）8.800%
Bellevue（表爾威）10.000%Pasco（帕斯科）8.600%
Bellingham（貝靈漢）8.700%Puyallup（皮阿拉普）9.900%
Bremerton（布雷默頓）9.000%Redmond（雷德蒙德）10.000%
Edmonds（愛德蒙茲）10.300%Renton（連頓）10.000%
Everett（埃弗雷特）9.700%Richland（里奇蘭）8.600%
Federal Way（費德威）10.000%Sammamish（瑟馬米什）10.000%
Kennewick（肯納維克）8.600%Seattle（西雅圖）10.100%
Kent（肯特）10.000%Shoreline（岸線市）10.000%
Kirkland（柯克蘭）10.000%South Hill（南山）9.300%
Lacey（雷西）8.900%Spokane（斯波坎）8.800%
Lakewood（萊克伍德）9.900%Spokane Valley（斯波坎谷）8.800%
Longview（朗維尤）8.100%Tacoma（塔可瑪）10.100%
Lynnwood（林武德）10.400%Vancouver（溫哥華）8.400%
Marysville（馬里斯維）9.100%Yakima（亞基馬）8.200%

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