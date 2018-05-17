美國各州的消費稅有多高？

在美國買東西一定要有消費稅（Sales Taxes/Consumption Taxes）另計的概念。商品的標價都不是最後你付錢的價格，而是還得加上另外課徵的消費稅。例如8.75%的消費稅加下去之後，標價$0.99變成$1.07事小，$100變成$109也堪忍，可是如果到了$1000要再多掏近$90時就是個大數目了，更別說買車的時候要多繳多少稅了！所以在美國買東西不僅得睜大眼睛看清楚標簽上的賣價，更得要注意到無形加上去的消費稅。

美國各地的消費稅由兩個部分組成： 州消費稅（State Sales Tax）+地方消費稅（Local Sales Tax, City & County）=綜合消費稅（Combined Sales Tax）。州消費稅由州政府制定為固定，而地方消費稅則由各縣&市政府制定，也就是說同一州的兩個城市可能會有不同的消費稅。要注意的是消費稅經常有漲跌變動。

下方為2018年各州平均綜合消費稅圖表，大概感受一下美國各州消費稅稅額高低。

▼依此圖表我們可以看出最高消費稅的前五個州分別是：

路易西安娜州（Louisiana）——10.0%

田納西州（Tennessee）——9.5%

阿肯色州（Arkansas）——9.4%

華盛頓州（Washington）——9.2%

阿拉巴馬州（Alabama）——9.1%

▼無消費稅的有兩個州是：

蒙大拿州（Montana）

俄勒岡州（Oregon）

▼全美繳消費稅最低的州是

阿拉斯加州（Alaska）1.8%

（註：本文為2018年1月份更新，稅率數據源為http://www.sale-tax.com/該網站提供消息隨各州與地方政府的稅率變動而時時更新。）

華盛頓州各城市的銷售稅率

▼華盛頓的州總的銷費稅為9.2%，因不徵所得稅（Income Tax）所以銷售稅是西部各州稅率之冠。在華盛頓州各城市稅率不一，總銷售稅率在7.000%至10.400%之間。華盛頓最近有匯率變動（2018年4月1日）。下方為2018年4月各州平均綜合消費稅一覽表，大概感受一下華州各城市消費稅稅額高低。