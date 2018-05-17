美國各州的消費稅有多高？

在美國買東西一定要有消費稅（Sales Taxes/Consumption Taxes）另計的概念。商品的標價都不是最後你付錢的價格，而是還得加上另外課徵的消費稅。例如8.75%的消費稅加下去之後，標價$0.99變成$1.07事小，$100變成$109也堪忍，可是如果到了$1000要再多掏近$90時就是個大數目了，更別說買車的時候要多繳多少稅了！所以在美國買東西不僅得睜大眼睛看清楚標簽上的賣價，更得要注意到無形加上去的消費稅。
美國各地的消費稅由兩個部分組成： 州消費稅（State Sales Tax）+地方消費稅（Local Sales Tax, City & County）=綜合消費稅（Combined Sales Tax）。州消費稅由州政府制定為固定，而地方消費稅則由各縣&市政府制定，也就是說同一州的兩個城市可能會有不同的消費稅。要注意的是消費稅經常有漲跌變動。
下方為2018年各州平均綜合消費稅圖表，大概感受一下美國各州消費稅稅額高低。
▼依此圖表我們可以看出最高消費稅的前五個州分別是：
- 路易西安娜州（Louisiana）——10.0%
- 田納西州（Tennessee）——9.5%
- 阿肯色州（Arkansas）——9.4%
- 華盛頓州（Washington）——9.2%
- 阿拉巴馬州（Alabama）——9.1%
▼無消費稅的有兩個州是：
- 蒙大拿州（Montana）
- 俄勒岡州（Oregon）
▼全美繳消費稅最低的州是
- 阿拉斯加州（Alaska）1.8%
（註：本文為2018年1月份更新，稅率數據源為http://www.sale-tax.com/該網站提供消息隨各州與地方政府的稅率變動而時時更新。）
華盛頓州各城市的銷售稅率
▼華盛頓的州總的銷費稅為9.2%，因不徵所得稅（Income Tax）所以銷售稅是西部各州稅率之冠。在華盛頓州各城市稅率不一，總銷售稅率在7.000%至10.400%之間。華盛頓最近有匯率變動（2018年4月1日）。下方為2018年4月各州平均綜合消費稅一覽表，大概感受一下華州各城市消費稅稅額高低。
|City
城市
|Total Sales Tax Rate
總銷售稅率
|City
城市
|Total Sales Tax Rate
總銷售稅率
|Auburn（奧爾本）
|10.000%
|Olympia（奧林匹亞）
|8.800%
|Bellevue（表爾威）
|10.000%
|Pasco（帕斯科）
|8.600%
|Bellingham（貝靈漢）
|8.700%
|Puyallup（皮阿拉普）
|9.900%
|Bremerton（布雷默頓）
|9.000%
|Redmond（雷德蒙德）
|10.000%
|Edmonds（愛德蒙茲）
|10.300%
|Renton（連頓）
|10.000%
|Everett（埃弗雷特）
|9.700%
|Richland（里奇蘭）
|8.600%
|Federal Way（費德威）
|10.000%
|Sammamish（瑟馬米什）
|10.000%
|Kennewick（肯納維克）
|8.600%
|Seattle（西雅圖）
|10.100%
|Kent（肯特）
|10.000%
|Shoreline（岸線市）
|10.000%
|Kirkland（柯克蘭）
|10.000%
|South Hill（南山）
|9.300%
|Lacey（雷西）
|8.900%
|Spokane（斯波坎）
|8.800%
|Lakewood（萊克伍德）
|9.900%
|Spokane Valley（斯波坎谷）
|8.800%
|Longview（朗維尤）
|8.100%
|Tacoma（塔可瑪）
|10.100%
|Lynnwood（林武德）
|10.400%
|Vancouver（溫哥華）
|8.400%
|Marysville（馬里斯維）
|9.100%
|Yakima（亞基馬）
|8.200%
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