金郡再生能源取代柴油 120部糞肥推動垃圾車上街

（本報訊）金郡廢水處理部門發言人Katelyn Hunt日前表示，金郡的污水已成功轉成生物氣體，成為再生能源，取代柴油，供應在金郡各地區行走的一百二十部使用再生能源垃圾貨車。

在金郡南部污水處理廠進行化學分解過程的工廠內，沼氣池接受來自金郡排污系統的各類垃圾，食物及糞便。沼氣池的功能就像消化系統，以九十八度高溫分解所有廢物，然後轉成為生物氣體及化肥，準備成為再生能源，發揮功能。目前在金郡所收集的排污物足夠生產供應一百二十部垃圾車使用的燃料。

據悉使用生物氣體的好處猶勝綠化能源，因為生物氣體來自污水，在淨化過程中減少氣體排污的情況。正在使用這些再生能源的垃圾車隊Recology負責人Kevin Kelly表示，垃圾車使用生物氣體推動後在街道行走，更能淨化環境，減低排污及空氣污染。

雖然用生物氣體驅動汽車並不是新鮮事，但還未算是普及化。二O一六年底太平洋西北國家實驗室成功研製由排污物轉化的生物氣體，加拿大溫哥華開始試驗生物氣體汽車。去年日本豐田汽車宣佈在加州設立再生能源工廠，利用牛糞生產生物氣體，令豐田成為第一間在北美洲全面以兆瓦單位生產再生能源的工廠。不同的汽車製造商除了推出無人駕駛汽車及電動汽車外，也開始推出利用生物氣體驅動的汽車。澳州昆士蘭於二Ｏ一七年首次推出糞肥汽車，並鼓勵科學家繼續研發製造全純的生物氣體，以達到汽車零排污的效果。金郡正好為生物氣體再生能源在本地行了一個好開始。