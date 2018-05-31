星巴克培訓族裔共融啟示

星巴克為了平息社會大眾對月前費城分店兩黑人被捕，指星巴克僱員涉嫌有族裔定性行為的不滿，日前全國全店閉門半日，培訓與加強員工對族裔意識，以防再發生種族歧視行為。

美國雖然是一個由移民組成的國家，一直自譽為民族大熔爐，但不容否認白人主義存在，潛意識自覺高人一等的態度比比皆是。這個熔爐似乎還未爐火純青；爐內經常燃起很多負面的火頭，距離理想中的和諧還很遠。因為這還需要族裔們更多的付出，各自放寛心懷，彼此接納共識，才能達到真正的包融。

族裔共融說易行難，不同族裔來自不同背景文化，要走出自己的舒適地帶去投入另一個陌生環境與他人互動，需要無比勇氣與嘗試及經歷很多失敗的考驗與堅持才能成功。所以融入另一個有別於自己族群的社區而生活得稱心如意，可以說是立身處世的挑戰。

在人海裡因緣際遇聚在一起是緣是冤難知曉，透過共通點來達到平和相處最重要。來美國時已過了成長期的成年移民在達成族裔共融方面可能會比較困難，這重擔需要由在本地成長的後代移民繼承，祗有當大家都將自己的族裔背景置於次位而不表示忘本，但卻能以當「美國人」為依歸，這樣才有機會真正化解族裔分歧。

族裔多元化是要接受不同的聲音，尊重不同的文化習俗，匯百家之長融匯貫通而成為美國文化，這才能令移民之國的美國更強大。