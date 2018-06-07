「川金會」上個月底一度取消，直到上週五川普於白宮會晤金正恩左右手金英哲，並收到對方轉交金正恩親筆信後，才宣佈如期12日在新加坡舉行。以下是川金會的一些點滴：

地點確定

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）6月5日推文表示，「川金會」在新加坡聖淘沙的嘉佩樂酒店（Capella）舉行。

奢華無比的嘉佩樂酒店位於極具歷史感的兩棟建築物丹那美拉I和丹那美拉II，兩座建築自2008年7月開始被正式列入法定保護建築物的古跡。

酒店由Foster+Partners設計打造飯店建築，設計巧妙地融合了新加坡的新舊風貌。酒店的主體為兩棟TanahMerah舊式平房。這些殖民時期建築可追溯到1880年代，經過整修重建之後，能完美呼應全新增建的酒店與度假小屋。

嘉佩樂酒店的每一處，皆融合了傳統與現代、自然與藝術的設計。庭院部分栽植了原生植物，邀賓客進入沉思的時刻。海浪輕輕拍打著聖淘沙島的海岸，隨著每一個浪花釋放出大自然的能量。

巴耶黎峇空軍基地

全球矚目的川金會，維安規格馬虎不得，川普和金正恩的專機降落地點，會選擇新加坡樟宜機場、實里達機場（Seletar Airport），還是巴耶黎峇空軍基地（Paya Lebar Air Base），同樣引發熱議。

新加坡強化維安措施，軍事專家和星國媒體表示，川普與金正恩專機降落地點以巴耶黎峇空軍基地的可能性最大。因為巴耶黎峇空軍基地的安全性極高，純粹供軍機使用，外人不易接觸或進入這個空軍基地。戰機會掛載實彈警戒。從巴耶黎峇空軍基地降落，也會減少對民航客機航班的干擾。

巴耶黎峇空軍基地佔地約800公頃，位於新加坡中部偏東，於1955年啟用，稱新加坡國際機場或巴耶黎峇機場，是出入新加坡的門戶。

彎刀出鞘必見血

熟知新加坡頂級維安規格的外交官透露，川金會將受到全球最驍勇善戰的部落之一、尼泊爾「廓爾喀人」保護。雖然這兩位領袖屆時都會自帶隨扈，但新加坡精銳警力，包括「廓爾喀警察團」，將保護峰會會場、周邊道路與飯店。廓爾喀警察團當然會使用先進武器，但他們出任務時一定佩帶傳統彎刀，而且規矩是「彎刀出鞘必見血」。

國際戰略研究所發布的全球軍力平衡報告指出，新加坡6個準軍事公司中總共有1,800名廓爾喀警察。

英國19世紀侵略尼泊爾廓爾喀人時，一度被擊敗，英國人佩服他們驍勇善戰，開

始招募他們當軍人。現在許多廓爾喀人在英國、印度、尼泊爾、汶萊和新加坡從軍。

「終戰宣言」與中國

結束朝鮮半島長達68年的戰爭狀態。南韓傳媒指，總統文在寅計劃美韓朝簽署的終戰宣言，加入互不侵犯的承諾，對北韓提供安全保障。中國官媒隨即強調，宣言欠缺參戰方中國的參與形同無效並可隨時推翻。而重新處理停戰協定的條款亦離不開中國。官媒續指，中國參與制定及簽署終戰宣言，不但使之具有法律效力及在歷史站得住腳，其穩定性亦多一份保障。

「環球時報」在社評指出，當時簽署停戰協定的包括北韓、中國及聯合國，如果中國未參與接下來的「終戰宣言」，終戰宣言的基礎和法律依據何在？如果這不是一份法律文件，簽署終戰宣言的意義何在？」文章同時強調，「中國是否參與其中，這絕非面子問題。」

兩韓已決定簽署《朝鮮停戰協定》，宣佈終戰並把停戰協定轉為和平協定。

變數？

距離川金會雖僅剩幾天時間，仍有一些問題可能再度讓峰會告吹。南韓亞洲政策研究所資深研究員申範澈（Shin Beom-chul）說：「最大的變數將是北韓是否同意將部份核彈頭、核原料及洲際彈道飛彈運往國外，並允許對該國核設施進行強有力的檢查。」

雙方對無核化過程中應承擔什麼責任意見似乎仍分歧。分析人士表示，美國希望北韓同意在幾個月內將部份核武與飛彈運出國，北韓則希望美國取消制裁，並開始與其建立外交關係。

韓東國際大學教授朴遠建（Park Won-Gon）說：「要小心的最大變數是美國能否保證北韓所希望提供的保護程度。除非北韓做出足夠大的讓步來說服美國國會，否則美國要承諾北韓希望提供的安全保證將非常困難。」